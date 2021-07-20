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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский путепровод обзавелся пролетом над железной дорогой

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Полным ходом идет строительство путепровода у переезда Мельничный Ручей во Всеволожске. На днях дорожники закончили один из самых сложных этапов строительства – пролет над железной дорогой.

Подробностями строительства поделились в дорожном комитете Ленинградской области. Как сообщили в ведомстве, работа на объекте идет без перерывов и выходных. На сегодня почти все 36 балок пролетного строения на месте. На следующей неделе планируется завершить монтаж.

Строительство путепровода во Всеволожске, которого ждали много лет, выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Запустить рабочее движение планируется в этом году.

Фото Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

 

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