Во Всеволожском районе открылся интерактивный музей «PRO мусор»

Интерактивная выставка, посвященная теме утилизации отходов, открылась в Кудрово близ гипермаркета «МЕГА Дыбенко». Трехэтажное здание музея создано из морских контейнеров, а главным экспонатом стал самый настоящий мусор.

«От древних времен сквозь СССР в современный мир» – так называется центральная экспозиция нового музея. Посетители необычного выставочного пространства смогут проследить за полным жизненным циклом отходов и узнать о различных способах утилизации и способах решения мусорного коллапса.

Коридоры из разноцветных целлофановых пакетов, мусорные скульптуры и воссозданный быт советской квартиры с высокой культурой переработки – авторы проекта постарались охватить все многообразие истории отношений человека и отходов. Своей главной целью креативные музейщики видят изменение привычного взгляда людей на мусор.

Создатели делают особый акцент на теме переработки – все экспонаты так или иначе рассказывают о необходимости разумной утилизации и о том, что будет, если человечество не изменит свой подход к потреблению. В этом разрезе символично само решение организовать выставочное пространство в бывших контейнерах для перевозки. Кроме того, подобную конструкцию легко разобрать и перевезти на другое место, что дает возможность в перспективе отправится в другие города.

Фото музея «PRO мусор»