Во Всеволожском районе выдан первый паспорт COVID-безопасности

Самыми оперативными оказались предприниматели из Мурино. Небольшое заведение общепита первым во Всеволожском районе получило паспорт коллективного иммунитета.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, в штате заведения числится всего пятеро человек. Трое из них прошли полный курс вакцинации, тем самым выполнив главное условие для получения документа – коллективный иммунитет к COVID-19 равен 60%.

Напомним, что паспорт ковидной безопасности дает возможность предприятиям сферы обслуживания и транспорта работать без ограничений по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренных «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области. Кроме того, документ дает право заведениям общепита работать с меньшими ограничениями по времени. Сейчас рестораны и кафе в «красной» зоне могут принимать посетителей до 23.00, заведения с паспортом ковидной безопасности – до 2.00.

Подробнее о том, как оформить паспорт коллективного иммунитета, на сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.