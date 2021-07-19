Рок-фестиваль «Классная площадь» прошел онлайн

Фестиваль молодежных рок-групп «Классная площадь» в этом году прошел в режиме онлайн. Хедлайнерами самого брутального мероприятия Всеволожского района стали группы «СЛОТ» и «Декабрь».

Несмотря на смену формата, главная «изюминка» фестиваля не изменилась. Праздник рок-музыки не просто собирает вместе меломанов, но и дает реальный шанс для начинающих музыкантов заявить о себе. Перед большим концертом молодые рок-коллективы из Ленинградской области и Санкт-Петербурга соревнуются за право выступить на одной площадке с профессионалами.

В этом году было очень много ярких и перспективных групп, поэтому жюри было непросто выбирать победителей. По итогу голосования три лучших коллектива выступили в прямом эфире на open-air вместе с хедлайнерами. Посмотреть концерт можно по ссылке.

Фото группы ВК «Классная площадь–2021»