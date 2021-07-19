Во Всеволожском районе проверяют соблюдение санитарных норм

Сотрудники администрации Заневского поселения совместно с представителями Роспотребнадзора проверили соблюдение санитарных норм в предприятиях торговли и общественного питания. В рамках профилактического рейда инспекция посетила заведения на Европейском проспекте в Кудрово.

Как сообщает пресс-служба администрации Заневского поселения, очередная проверка закончилась новыми протоколами. На всех точках, которые 15 июля посетила инспекция, были выявлены нарушения. К примеру, в пекарне «Хлебник» зафиксировали обслуживание посетителей без масок, а в магазине «Оазис вкуса» перестали заполнять температурный журнал персонала и проводить регулярную дезинфекцию поверхностей.

Всем владельцам предприятия были направлены извещения о явке в надзорное ведомство для оформления протоколов. Сотрудникам в свою очередь напомнили о важности соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что 18 июля Оперативный штаб Ленобласти сообщил о 246 новых случаях заболевания коронавирусом, из них 61 – во Всеволожском районе.

Фото пресс-службы администрации Заневского поселения