Объединились здесь дела земные и небесные

Очередной наш рассказ этого цикла – о деревне, хорошо известной многим нашим жителям. Даже от её названия веет чем-то родным, ласковым и по-настоящему деревенским: Порошкино. И в отличие от многих других населенных пунктов нашего Всеволожского района деревенька никогда не меняла своего родового названия. Все так и оставалась: Порошками или Порошино. Деревня, как водится, со своей биографией, своей историей и, конечно, со своей судьбой. Первое упоминание и впервые эта точка на карте – Порошкино («деревня, населенная ингерманландцами-эурямёйсет») – встречается в 1727 году, входит в состав мызы Осиновая Роща, затем становится частью Парголовской волости. Ныне входит в состав Бугровского сельского поселения, и туда мы сегодня держим путь.

Жизнь у дороги разных времён

…Стоит деревня, без малого триста лет стоит, вытянув свои дома вдоль дороги. Глотает веками придорожную пыль. Во времена былые взлетала пыль из-под копыт ретивых троек, – недаром одна из деревенских улиц так и называется: Ямская. Провожала деревенька глазами окон пролетающие мимо экипажи, повозки и обозы. А вдруг остановится кто-то, постучит в окно незнакомый человек: по надобности, не дай Бог по дорожному несчастью, а то и просто на ночлег попросится. Дорога-то до стольного града Петрова не близкая! И дрогнет приветливо огонек в доме: заходи, добрый человек, гостем будешь!

Но столичные любители дачной жизни Порошкино не шибко жаловали. Известный дореволюционный специалист по дачному отдыху В.К. Симанский в своем путеводителе «Куда ехать на дачу? Петербургские дачные местности в отношении их здоровости» – характеризовал это местечко без восторга: «…Порошкино – селение, имеющее около 60 дворов и 350 душ обоего пола, находится в 25 верстах от Петербурга и в 7-ми верстах от Финляндской ж.д. и шоссе, подле незначительного озера. Жители пользуются болотною и колодезной водой наполовину: воды в колодцах мало, к тому же мутная; в одном синяя с примесью песку и глины, вследствие этого половина деревни берет воду из канав, вытекающих из болот между холмами; вода желтая, на вкус болотистая. Селение расположено на возвышенности, дома рассеяны группами, одноэтажные, курных изб до 1/4 всех домов. Селение бедное; главное занятие земледелие, молочное хозяйство и свалка «золота». Язык финский, лютеране. Встречаются глазные болезни».

Но время идет. Время всё меняет. И вот телеги и экипажи сменили сначала шустрые «Эмки», затем шедевры отечественного автопрома – «Нивы» да «Лады», потом уж и «лендроверы» помчались по старой дороге. Но также выкатывали с молочной фермы погрузчики и трактора с деревенским навозным «золотом», и далеко окрест разносились те самые ароматы деревенской жизни, без которых деревня – не деревня.

…А время бежит, время меняет до неузнаваемости знакомые с детства пейзажи. И вот уже спрятались за высокими заборами каменные дворцы новых русских земляков. На месте старой фермы выросли новые корпуса суперсовременного молочного комплекса, Центра генетики, где создается, по сути дела, новое молочное стадо России. Из элитных голштинофризов и айрширов собственной селекции. Современный хозяин – нынешний директор ООО «Госплемзавод «Бугры» В.Л. Локтионов привел не только свою команду на старую ферму, которая была на грани банкротства, но пришел и со своим видением и планом, каким должно быть современное производство молока в сельской местности. Современный урбанистический комплекс из года в год растет, обретает зримые черты – фабрика молока и чудо промышленной архитектуры «нависает» над дорогой, напоминая космические пейзажи с картин фантастов.

А на маленьком «пятачке» у деревенского магазинчика, своеобразной центральной площади деревни, по-прежнему собирается народ – что-то купить да потолковать о жизни и времени. Былом и нынешнем. Такое, можно сказать, народное «вече». Сюда стекается не только официальная информация от администрации – для этого есть здесь специальный стенд, но и последние новости деревенской жизни: кто родился, женился, а кто из земляков и небеса обетованные отправился осваивать.

«Земляки – от слова земля»…

– На одной земле, стало быть, рождены и живём, – философски осмысливает происхождение слов Николай Александрович Чистов. Бывший тракторист той самой фермы совхоза «Бугры», на месте которой вырос этот современный животноводческий комплекс. Местный «чудик», так я почему-то по-шукшински окрестила этого веселого и легкого на разговор человека.

– Мы, старики, народ болтливый, – дает сам себе характеристику Чистов, – мы обо всем можем разболтать и поговорить за милую душу. Работали от души, я всю жизнь на тракторе. Возил молоко, «золото» от коровы, коровушкам – опять же силос. Теперь на пенсии прохлаждаюсь, работаю завхозом у собственной жены. Что принести, купить да подать – все я. А Порошкино, конечно, изменилось. Как я считаю, в лучшую сторону. Вот здесь, прямо на этом пятачке, вечно свалка мусора была. Теперь все чисто, культурно. Благоустройство вот пришло, все разворотили, правда, но обещают, что будет красиво. А главное – у нас в деревне газ. Лет семь как газ, а теперь и водовод. Вот!

Чистов живет в так называемом муниципальном доме, бывшей совхозной двухэтажке, квартиры в которой давали рабочим животноводческого комплекса. Квартиры распологались только что в «палатах белокаменных», но ни газа тебе, ни воды, ни туалета теплого.

– Только помещение под «удобства» было выделено, а так, даже дырки в полу не было. Ведро ставили или бидон молочный – добавляет информации в эту «картину маслом» Галина Капустина, землячка Чистова и коллега по ферме.

– 35 лет на Порошкинской ферме коровушек отдоила, – рассказывает Галина Николаевна, – 22 из них на «первотелках». А вы представляете, что это такое – раздоить «первотелку», чтобы она коровой дойной стала?! И хотя доили мы уже аппаратами, но и руки доярки были нужны. А главное – сердце. Я коров своих любила до жути! Всех по именам знала, для каждой у меня было свое слово найдено. Но на новом комплексе не прижилась. Там коровушки без рук человеческих и без ласковых слов существуют. Всё техника заменила. Железо кругом. Не для меня. Я человек деревенский…

Да, на суперсовременном животноводческом комплексе Галина Капустина не прижилась. Да и 35 лет работы на дойке сказываются, силы уже не те… Нашла себя в другом деле: земляки оказали ей доверие, и стала бывшая доярка деревенским старостой. Неравнодушие в характере и привычка заботиться о ближнем и дальнем своем – вот ее лучшие качества.

– Тоже служба эта мёдом не покажется, – комментирует Владимир Ефимович Белькин. Именно его сменила Галина Капустина на этой, и в самом деле далеко не «сахарной» общественной работе.

Владимир Ефимович немало сделал хорошего и полезного на своем общественном посту. Не только в качестве старосты в Порошкино, – не первый год работает он и в участковой избирательной комиссии, воспитывая в земляках гражданскую активность и сознательность.

Вот мы и договорились встретиться в помещении участковой избирательной комиссии с людьми, которых можно назвать деревенским активом, цвет Порошкино. Самые неравнодушные, самые настойчивые, порой неудобные для окружающих. Мимо беспорядка не пройдут, в беде руку протянут, за слабого вступятся

«Пусть душа останется чиста»…

Так вот, о людях, для которых земля, на которой стоит родительский дом, где родились они сами и их дети, – не география, не просто место прописки. А то самое, единственное место в мире, где горит их очаг, где сердцу и душе хорошо, где тебя все знают и ты всех знаешь. И не стыдно людям в глаза смотреть, потому что жизнь твоя – вся на виду земляков.

– Я коренная жительница этих мест, самый настоящий абориген, – говорит о себе Евгения Ивановна Антонова. – Меня бабушка Жабыко, повитуха местная, приняла в свет в бараке номер 6 в деревне Бугры, где сейчас КДЦ стоит. Мои первые звуки слышали мои старшие братья. А папа в это время качал воду для совхоза в деревне Лаврики, что-то там ремонтировал. Они вместе с мамой приехали в 1936 году на торфоразработки в Левашово, сначала здесь было отделение совхоза «Молодой пахарь». До войны двух моих братьев они с мамой родили. Он на войну сходил – сначала на Финскую, потом на Отечественную. Раненый, но вернулся. И я появилась на свет. Батюшка ходил по деревням, меня и окрестили. В школу здесь, в Мурино, пошла. Иногда нас, детишек, до неё подвозил такой фургончик с брезентовым верхом, а иногда он и не приезжал. Мы шли пешком. По дороге турнепс на полях подъедали. Вкусно было…

Уезжать я отсюда никогда не хотела и не собиралась. Порошкино выбрала, когда нам, деревенским, стали землю предлагать. Не поверите, но мы в совхозе земли не видели. Выделят пять бороздок под картошку, – и на том спасибо. Выбор был: можно в Корабсельски, можно в Лупполово. Прикинула – в Порошкино лучше. Перспектива на газ, на воду. Место мне всегда нравилось. Здесь все моё. Дом, родные, дети, могилы. Мои мама и папа и старшие братья лежат на Муринском кладбище. Не поверите, но в Порошкино кладбища не было никогда. Пока не пришел Владимир Ефимович. Конечно, он не один – без администрации он ничего бы не сделал, но он как организатор очень талантливый и человек честный, – когда взялся за это богоугодное дело, мы ему все поверили.

Евгения Ивановна Антонова – великолепный рассказчик и повествователь. Ей бы книги писать, честное слово! Не очень-то на бумаге передашь её колоритную и очень эмоциональную речь. Но кое-какие её портретные черты все-таки нарисовались: настоящая русская женщина. И «коня на скаку» и «в горящую избу»… Не боится никакой работы, и за любую работу возьмется, и все у нее получится. Одна воспитала двоих детей. И сын, и дочь выросли хорошими людьми. В те самые, 90-е, она, бухгалтер по профессии, и свиноматок держала, и корову завела, и молоко продавала, чтобы поставить на ноги детей. Всё умеет, всё вынесет. Только кажется ей порой, что прожила она чью-то чужую, за кого-то другого жизнь. Что предназначение её заключалось совсем в другом.

Размышляем об этом с тем же Белькиным. Владимир Иванович – вообще-то городской житель. Инженер-конструктор авиационного приборостроения, работал на знаменитом объединении «Волна». Когда в 90-е за ним закрылась заводская проходная, решил, что только на земле можно пережить эти времена. Семья, трое детей. Надо было выживать. Выбрал Порошкино на жительство. Собирался устроиться охранником. Случайная встреча вывела на главу тогдашней администрации Бугров – Геннадий Шорохов искал человека, который мог бы в Порошкино построить кладбище и организовать его работу. И бывший конструктор авиаприборостроения взялся за новое дело с присущим ему здравым смыслом и пониманием.

– Вы же понимаете, – говорит Белькин, – что такое для любого человека это самый последний путь. Для его родных это тяжкое испытание не только в нравственном, но и в материальном плане. Человек последнее отдаст, чтобы достойно проводить близкого ему человека. И сами знаете – какие загребущие руки у кладбищенской мафии. Моя душа останется чиста. Мы организовали всю работу по совести и по современным меркам по-настоящему честно. Это же были мои односельчане. Никаких поборов, никаких дач взяток и т.д. Всякий, надеюсь, это подтвердит. Со временем и производство наладили: от оградки до памятника.

Сейчас Владимир Ефимович уже отошел от дел, но надеется, что вспоминают его добром. А на его счету как старосты немало добрых дел. Как грамотный инженер, сумел провести свет на несколько улиц, где напряжение было не больше 170 вольт – машинку стиральную не включить! Сам все рассчитал, все закупал. Один из первых в деревне провел газ – не только в своем доме, а для многих соседей. Опять включился организаторский и инженерный талант. Ведь можно найти дорогой котел, а можно с теми же техническими характеристиками, но в разы дешевле. У Белькина все это получалось. Получалось договориться с депутатами местного совета, с предпринимателями о скидках и даже о бесплатном выделении продуктов для самых малообеспеченных и пожилых односельчан. Да много чего получилось у Владимира Ефимовича. В том числе вырастить троих детей, дождаться внуков: их у него семеро и уже пятеро – правнуков.

В общем и в целом Владимир Ефимович считает свою жизнь сложившейся. А себя называет богачом. Главное богатство, конечно же, в том, что продолжается жизнь на этой прекрасной земле. Растут дети, подрастают внуки, которым точно так же будут понятны и близки и милосердие, и сострадание, и чуткость к ближнему своему. Да и к дальнему тоже.

Чтоб не пропасть поодиночке – возьмёмся за руки, друзья!»

Ещё у одной жительницы деревни Порошкино, с которой нам удалось познакомиться, образно говоря, «на руках» двести человек, и за каждым – целый шлейф проблем. Мария Ивановна Снежко, председатель Общества инвалидов всей Бугровской волости. Снежко – человек инициативный, неравнодушный к любому непорядку в мироустройстве, настроенный этот непорядок исправлять. По мере сил и возможностей улучшает жизненное пространство в пределах досягаемости. Одна из первых в деревне разбила у подъезда своей типовой двухэтажки веселый цветничок. Радует глаз солнечные цветы календулы и розовые флоксы. По осени цветут астры и цветет весной сирень. Уже отцвела. И неизвестно, зацветет ли следующей весной. И цветничок у дома «приказал долго жить». Благоустройство, столь нужное старым совхозным домам, – устройство отмосток, подвод коммуникаций водоотведения – смяли и уничтожили всю красоту. Мария Ивановна дает волю своим чувствам в диалоге с рабочими. Правда, они не очень хорошо говорят по-русски и не все понимают, но дело своё делают. Там, где можно было бы применить какие-то щадящие методы, бросают в бой тяжелую технику. Это не может не возмущать местных жителей. Ведь это их земля, и они хотят видеть ее красивой. Это же справедливо!

– Без потерь в благоустройстве не обойтись! – вздыхает Елена Викторовна Моисеева, глава МО «Бугровское сельское поселение». С ней мы встретились тут же, на этом маленьком пятачке, с информацией на стенде о дальнейших планах по благоустройству деревни Порошкино.

Чисто женский взгляд на власть. Хозяйский

И тут же произошел импровизированный круглый стол под открытым небом. Вечер острых вопросов и честных ответов. Люди спрашивали и про пешеходные дорожки, которых нет, и про удобные автобусные маршруты, которые убрали за нерентабельностью в связи с пандемией. Надо отдать должное – Елена Викторовна знала ответы и от вопросов не увиливала. И честно призналась, что те же самые вопросы местная власть изо дня в день задает тому же транспортно-дорожному комитету, и точно так же хотела бы, чтобы появились и безопасные пешеходные дорожки вдоль трассы, и освещение соответствующее. Рассказала о хорошем: о строительстве в Порошкино большого и комфортабельного Физкультурно-оздоровительного комплекса. Обратила внимание, какие замечательные детская и спортивная площадки появились в деревне и что, по просьбе жителей, обязательно будут поставлены тренажеры для пожилых.

– А что касается нарушенных цветников, – призналась Елена Моисеева, – то поверьте, и у меня сердце болит. Но у нас уже был такой опыт, и мы делали благоустройство в соседней деревне. По окончании завезли землю, кустарники и даже декоративные яблони, которые цветут необыкновенно красиво. Стало краше, чем было. Здесь, в Порошкино, будет то же самое. Но мы так долго добивались инвестиций в это благоустройство. Ведь жизненно важны и нормальные отмостки, фундаменты и водоотведение необходимо в этих домах.

– Кто бы возражал! – дружно согласились все присутствующие. В общем, народ и власть пришли к единому мнению: красота обязательно вернётся.

И встал Поклонный крест

Это очень интересный и необычный факт: два с лишним года назад на въезде в деревню Порошкино встал Поклонный Крест, изготовленный по всем канонам и правилам этого действа. Был освящен настоятелем храма во имя иконы Августовской Божией Матери о. Игорем (Лысенко). А пришла эта идея в голову жителю деревни Порошкино Анатолию Асаулу, человеку известному, даже очень знаменитому и талантливому. Об Анатолии Николаевиче можно и нужно писать книги. И они уже написаны, и не одна, в том числе очерк во «Всеволожских вестях». 30 с лишним лет жизнь его семьи связана с деревней Порошкино. Посему он по праву считает её своей второй родиной.

А.Н. Асаул – директор АНО «Институт проблем экономического возрождения, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный строитель РФ и Почетный профессор многих университетов нашей страны. Перечислить все его регалии, действующие и номинальные звания довольно затруднительно. Как и привести список наград – который занимает несколько страниц убористого текста. Достаточно сказать, что Анатолию Асаулу присуждено более 50 наград и почётных званий, в том числе международных. Есть среди них и такая – «Рыцарь науки и искусства», которая в значительной степени характеризует нашего героя. Идею Почетного жителя Всеволожского района поддержали местная казачья община и депутат Г.В. Ковяр. На строительство креста средства собирали всем миром, Крест был установлен по всем канонам и правилам. По преданиям, самый первый Поклонный Крест был установлен на Руси святой княгиней Ольгой более тысячи лет назад на Киевских горах. С тех пор Поклонные Кресты издавна устанавливались на Руси при въезде в города, станицы, деревни и села с молитвенным прошением у Господа о защите поселения силою Животворящего Креста Господня. Так что живет теперь деревня Порошкино под самой надежной в мире охраной. Объединились силы небесные и земные в едином порыве: чтобы жизнь множилась, цвели сады, росли дети, и этот прекрасный круговорот жизни никакие силы не могли прервать.

Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина