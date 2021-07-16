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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама. Спрашивали? Отвечаем

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«Многие банки снимают комиссию при оплате коммунальных услуг. Где можно оплатить счет за ЖКУ без комиссии?» – спрашивает Анна Реброва, г. Сланцы

Существует несколько способов избежать комиссионного сбора. Например, можно внести плату в личном кабинете ресурсоснабжающей компании (газ, электроэнергия, теплоснабжение). Можно воспользоваться государственной информационной системой «ГИС ЖКХ». Для этого нужно авторизоваться на сайте через вкладку «Оплатить ЖКУ по любому лицевому счету» и открыть «Виртуальный кошелек». Кроме того, ряд банков не взимает комиссию за коммунальные платежи, осуществляемые через мобильное приложение. Для клиентов «Почта Банка» услуга бесплатна при платежах в мобильном и интернет-банке, а также через банкомат.

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