В Кудрово озеленяют Итальянский квартал

В Кудрово стартовала акция о MAKE KUDROVO GREEN AGAIN. В ее рамках на Европейском проспекте и Пражской улице еще 6 июня посадили 40 молодых кустов дерена, а 14 июня у дома № 4 по Итальянскому переулку «выросли» 20 саженцев сирени.

В мероприятии принимают участие общественность, руководители местных волонтёрских движений.Принять участие в акции решил и глава Всеволожского муниципального района Вячеслав Кондратьев.

– Мы всегда стараемся найти средства, чтобы сделать постоянно изыскиваем наше муниципальное образование краше, — отметил В. Кондратьев. – Вот, на прошлой неделе помогли высадить саженцы на Европейском проспекте. К сожалению, так складывается, что порой застройщики в Кудрово строят дома и прокладывают инфраструктуру, но не занимаются озеленением. Инициативные жители дома №4 на итальянском проспекте могут проявить инициативу и принять решение о создании сквера на пустыре возле дома. А если удастся отмежевать участок, то администрация поможет им реализовать проект по созданию общественного пространства в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

Ирэн Овсепян