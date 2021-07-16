Громкое дело об убийстве в торговом центре Всеволожска передано в суд

Жестокое убийство владелицы маникюрного салона Елены Шпак рассматривается в суде. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

– В ходе расследования было установлено, что подозреваемый в убийстве имел преступный умысел, – рассказал начальник следственного отдела по городу Всеволожску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, полковник юстиции Алексей Демченко. – Следователи выяснили, что заранее вооружившись и используя в качестве орудия преступления, принадлежавший ему на основе разрешения бесствольный пистолет ПБ-4-1 МЛ «ОСА», обвиняемый произвел не менее трех прицельных выстрелов в область головы, грудной клетки и живота потерпевшей. Далее, в продолжение своего преступного умысла, подозреваемый нанес не менее 12 ударов топором. Наше расследование завершено. Материалы переданы в суд.

Елена Карпова