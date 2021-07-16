В поселениях Всеволожского района идут работы по благоустройству

Благоустройство – это не только реализация масштабных проектов и реконструкции. Каждый день в поселениях Всеволожского района приводят в порядок, ремонтируют и облагораживают десятки территорий. О том, как прошли рабочие будни и что удалось полезного сделать на этой неделе, читайте в нашей подборке.

В Токсовском поселении жительница деревни Рапполово попросила установить ограждение вокруг детской площадки на улице Центральной. Глава администрации отдал соответствующее распоряжение, ограждение установили.

В Агалатовском поселении ведутся работы по строительству детской площадки в деревне Вартемяги в микрорайоне «Южный», кроме того, установили симпатичное спортивное оборудование на площадке у озера.

В Заневском поселении администрация завершила работы по восстановлению газонов на Европейском проспекте, 18/2, Пражской, 9, и в парке «Оккервиль». Под засев травы завезли плодородный грунт, которым заменили старую почву.

В Дубровском поселении строят тротуар вдоль ул. Павленко от платформы «37 км» до д. № 37. Вскоре будет обустроен участок пешеходной дорожки от мемориала «Героям Метростроя» до существующей дорожки к часовне в честь Святого великомученика Георгия Победоносца.

В Лесколовском поселении завершена уборка площадок накопления ТКО в Лесколово и Осельках. Полностью вывезен мусор, находившийся вне контейнеров. Во всю трудятся на благо поселения ребята из молодежной трудовой бригады.

В Бугровском поселении идёт регулярный полив зелёных насаждений и промыв пешеходных дорожек. Жителям устанавливают краны для полива зелёных насаждений на придомовых территориях.

В Муринском поселении работы по строительству новой детской площадки по адресу ул. Оборонная, д. 36. Старые конструкции, пришедшие в негодность, были демонтированы. Предварительный срок завершения строительных работ 24 июля