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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Водители на выезде из Мурино наблюдали пылевой смерч

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Вчера вечером, 15 июля, водители на выезде из Мурино стали свидетелями необычного для Санкт-Петербурга и Ленинградской области явления. Очевидцы засняли пыльный смерч, образовавшийся близь КАД.

Такие вихри возникают между сильно прогретой сушей и холодным воздухом на высоте. Микросмерч около Мурино появился как раз перед сильным дождем, в следствии которого температура воздуха резко упала почти на десять градусов. Однако, как только осадки закончились, столбик термометра вернулся к +28 градусам.

Специалисты отмечают, что такие явления не представляют опасности для людей или инфраструктуры. Энергетическая сила вихря недостаточная, чтобы причинить серьезный ущерб, да и «живет» такой микросмерч недолго.

 

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