Олимпийский чемпион из Всеволожска Владимир Белоусов отметил 75-летний юбилей

14 июля олимпийскому чемпиону, жителю города Всеволожска Владимиру Белоусову исполнилось 75 лет. Поздравить именитого всеволожца приехали представители администрации Всеволожского района и депутат Госдумы Светлана Журова.

Юбиляр встретил гостей в своей квартире во Всеволожске. Светлана Журова совместно с главой МО «Город Всеволожск» Станиславом Богдевичем и заместителем главы администрации по социальному развитию Светланой Хотько тепло поздравили Владимира Павловича. Среди прочих подарков олимпийскому чемпиону вручили сертификат на санаторно-курортное лечение и благодарственное письмо за многолетний труд и неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта.

Напомним, что 53 года назад, во время X зимней Олимпиады во Франции, Владимир Белоусов первым из советских прыгунов на лыжах с трамплина взошел на олимпийский пьедестал. Его золотая медаль стала мировой сенсацией, и наш земляк был навеки запечатлен в фильме легендарного Клода Лелуша «13 дней во Франции». Тогда слово «Всеволожск» впервые прозвучало на весь мир. Достижение Владимира Белоусова на трамплине до сих пор не смог повторить никто.

Вернувшись в родной город, спортсмен вел активную общественную жизнь. По его инициативе во Всеволожске была создана школа горнолыжного мастерства, которая существовала более 30 лет, а также построен трамплин.

Фото пресс-службы администрации ВМР