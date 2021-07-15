Ленинградская панорама: холодная голова, горячее сердце

Валерий Миклин, ветеран пожарной охраны, заместитель председателя совета Всеволожского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, — о работе в самом «горючем» районе 47-го региона.

— Вся моя жизнь связана с пожарной охраной. Хотя попал я в эту сферу случайно, за компанию. Родился на Вологодчине. Отслужив в армии, поступил в Ленинградский политехнический институт. Друг сказал, что нашел отличную подработку в 34-й пожарной части Калининского района города — делать ничего не нужно, а деньги платят. И я — с ним. Было это в 1976 году. 10 октября состоялся мой первый боевой выезд. Так что — осенью стукнет 45 лет службы.

Конечно, я быстро понял, что приятель мой ошибся, зарплату пожарные не за просто так получают. Но прикипел, пошел в пожарно-техническое училище и ни разу не пожалел, что выбрал эту дорогу.

Во Всеволожском районе работаю с 1990 года. Сначала начальником местного отделения Госпожнадзора, потом 16 лет возглавлял Всеволожский отряд пожарной охраны.

20% возгораний, происходящих в регионе, приходятся на наш Всеволожский район. Всегда нужно быть начеку. В первые же дни, как вступил в должность начальника 15-го отряда, случился большой пожар в Колтушах на складе Института имени академика Павлова. Вслед за ним — пожар третьей сложности в Невской Дубровке. Не успели выдохнуть, как вспыхнули садоводства поселка Грузино, тогда сгорело около 400 домов.

В начале 90-х не хватало техники, людей да и элементарных средств пожаротушения. Рукава были на вес золота! Постепенно ситуация стала выправляться. Администрация района всегда поддерживала пожарных. Такой пример: в 2003 году муниципалитет помог пополнить парк спецтехники современными машинами, тогда закупили два «мерседеса» из Германии и шведскую «сканию».

Бывало, район выезда находился в 50 километрах, так что иногда расчет успевал только на проливку очага возгорания. К счастью, возрождались закрытые пожарные части, например в Колтушах, открывались новые — назову 104-ю часть поселка Лесколово на базе добровольной дружины птицефабрики «Невская», построили депо в микрорайоне Южный… Эта планомерная работа продолжается, и как человек, имеющий огромный опыт борьбы с огнем, могу сказать — во Всеволожском районе пожарно-спасательное дело поставлено толково.

Говорят: у пожарного должны быть горячее сердце и холодная голова. Наш труд связан с риском для жизни, он тяжел не только физически, но и морально, ведь мы соприкасаемся с человеческими трагедиями, с болью, а иногда и со смертью. Но нет большего счастья, когда помогаешь избежать серьезных потерь и тем более гибели людей. Я рад, что по моим стопам пошли сыновья Алексей и Андрей. Надеюсь, династию продолжат и внуки.