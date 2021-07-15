Добровольная дружина Заневского поселения отметила пятилетний юбилей

Пять лет назад в Заневском городском поселении решили подключить граждан к сохранению общественного порядка. Так появилась Добровольная народная дружина, которая отметила 14 июля свой пятилетний юбилей.

Добровольцы помогают обеспечивать общественный порядок на всех массовых городских мероприятиях, предупреждать и пресекать правонарушения, охраняют общественный порядок при возникновении чрезвычайных ситуаций и разъясняют людям нормы поведения в общественных местах. За пять лет работы участниками формирования были 80 человек. Из них 12 до сих пор выходят в рейды. В день празднования юбилея именно их будут чествовать и награждать почетными грамотами. Торжественные мероприятия планируется провести в День Заневского поселения или в единый день голосования в сентябре.

Деятельность первых отрядов началась с кудровского парка «Оккервиль». После соответствующего инструктажа народная «полиция» отправилась в рейды. Дружинники всерьез взялись за работу. Тогда-то отряды волонтеров столкнулись с одной из главных проблем зоны отдыха – шашлычниками. Территории очищали от мангалов. Настоящей напастью для добровольцев стали автомобилисты, оставляющие свой транспорт прямо посреди зеленых лужаек.

Порядок навели быстро. К августу 2016 года парк находился под контролем дружинников, а шашлычники стали находить более подходящие места для разведения костра. Постепенно отряд дружинников расширил географию своего дежурства. Трижды в неделю патрули начали выходить в «Новый Оккервиль», южную часть Кудрово, а также на улицы Янино-1. Постоянные профилактические беседы принесли свои плоды: число нарушений снизилось в разы.

С первого дня работы у истоков создания и формирования народной дружины стоял бывший главный специалист местной администрации по ГО ЧС и безопасности Владимир Романюк. Он размещал объявления в газетах, расклеивал листовки с призывом вступить в ряды тех, кто будет следить за общественным порядком, проводил первые собрания, разрабатывал необходимые документы. Требования к кандидатам были строгие. Брали не всех. Только тех, кто не имел проблем с законом и успешно прошел тесты у психиатра и нарколога. Эти условия актуальны и по сей день. Собственно, все!

– Парк «Оккервиль» в 2015-м представлял жалкое зрелище, – рассказывает, совершая экскурс в прошлое, Владимир Романюк. – Нахлынувшие с мангалами отдыхающие из Петербурга почувствовали себя полноправными хозяевами зоны отдыха. Они оставляли после себя горы мусора и выжженную траву. Через год парк пришел в упадок. Тогда глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев поставил задачу – сформировать отряд, который будет следить за порядком, в том числе в зеленой зоне, и не допускать нарушений.

Владимир Романюк до сих пор не может забыть случай, который произошел в морозный зимний день. В ходе патрулирования улиц в Янино-1 добровольцы наткнулись на компанию местных жителей. Они были «подшофе» и пытались разжечь мангал прямо под окнами квартир. Внушения не подействовали на гуляк. Несознательных граждан взяли измором. До самой ночи дружинники пресекали попытки компании пожарить мясо в неположенном месте. Простояв на холоде несколько часов, нетрезвые жители, собрав мангал, скрылись в подъезде.

Участники формирования также помогают искать потерявшихся детей. Чаще всего, по словам Владимира Романюка, ЧП происходят в парке. Как правило, дети заигрываются и могут убежать далеко от родителей. За пять лет работы ДНД были найдены около 20 ребят. Родители малышей оперативно обращаются в диспетчерскую службу, откуда сигнал поступает добровольцам. Это помогает оперативно вернуть юных жителей поселения.

– Создавая народную дружину, мы руководствовались двумя задачами, — говорит В. Кондратьев. – Во-первых, хотели помочь полиции, а во-вторых, разъяснить жителям и гостям муниципалитета правила поведения в общественных местах. Отряд отлично справился. Сегодня у него более широкие полномочия. Добровольцы сотрудничают с правительством, и с Роспотребнадзором, без их участия не проходит ни один рейд или массовое мероприятие. Главная задача объединения – сделать жизнь в поселении более безопасной и комфортной.

Отряд продолжает свою работу. Три раза в неделю проводятся рейды по «Новому Оккервилю», жилым кварталам в Кудрово и Янино-1. Идет набор добровольцев. Принимают по-прежнему крепких, здоровых мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Хотя несколько дружинников уже отметили 60-летие, но это не мешает им эффективно охранять порядок на улицах родного поселения.

Ирэн Овсепян

Фото представлено пресс-службой Заневского городского поселения