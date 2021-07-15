Деревья на «Аллее памяти» во Всеволожске планируют заменить

На смену погибшим краснолистным кленам у мемориального комплекса «Сад памяти» во Всеволожске высадят другие деревья. Приступить к посадке планируется уже в сентябре.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, 14 июля на Румболовской горе состоялась встреча главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского и депутата Госдумы Светланы Журовой с родственниками погибших над Синаем. Собравшиеся обсуждали план замены не прижившихся деревьев на липы либо каштаны, которым местный климат подходит значительно больше. Также было предложено создать вдоль дорожки со скамейками живую изгородь из сирени.

Напомним, что «Аллея памяти» входит в мемориальный комплекс «Сад памяти», установленный в 2017 году, во вторую годовщину авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Трагедия унесла жизни 224 человек, в том числе 58 жителей Ленинградской области. Крастнолистные клены были выбраны для посадки не случайно – ярко-багровые листья благородных деревьев перекликались с «обожженным пламенем» металлом, из которого выполнен мемориал. Однако местный климат деревьям не подошел.

Сейчас родственники погибших определяются с достойной заменой кленам. Решение ожидают получить к концу месяца, чтобы закупить необходимые растения и уже в сентябре приступить к посадке.

Фото пресс-службы администрации ВМР