В Кудрово открывается структурное подразделение Колтушской школы искусств

На ул. Строителей, 41, в Кудрово открывается филиал Колтушской школы искусств. Сейчас проводятся вступительные испытания. Подразделение рассчитано примерно на 100 учеников.

Предусмотрены платные и бесплатные занятия. Обучать воспитанников будут игре на духовых, струнных, ударных и народных инструментах, хоровому пению. В программе также подготовка детей 5–6 лет к музыкальной школе.

Заявления можно подать по адресу: с. Павлово, улица Быкова, дом 15-а. Предварительно нужно записаться по телефону: 8 981 861-50-99 (с 11.00 до 17.00). Заключить договор на платное обучение можно с 15 августа. Для этого нужно предоставить заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя или законного представителя ребенка, согласие на обработку персональных данных и фотографию 3×4.

Ирэн Овсепян