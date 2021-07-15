Во Всеволожске пожарные вместе с газовиками ликвидировали «утечку газа»

Сотрудники 96-й пожарно-спасательной части приняли участие в учебно-тренировочных занятиях с аварийно-диспетчерской службой филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» во Всеволожске.

По легенде, на втором этаже многоквартирного дома образовалась утечка газа. Аварийно-диспетчерская служба, аварийные бригады, пожарное подразделение отработали практические действия.

Отметим, что подобные учения проходят регулярно. Они помогают как отработать точность и слаженность действий спасателей, так и отладить взаимодействие с другими службами. Нередко в случае ЧС от скорости реакции и скоординированности спасателей зависят жизни людей, поэтому сотрудники разных ведомств должны функционировать единой системой, где каждый четко знает и исполняет свой алгоритм действий.

Напомним, если вы почувствуете в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите и основательно проветрите всё помещение. Ни в коем случае не зажигайте спичек или электроприборов – любая искра может воспламенить накопившийся газ. Если в скором времени запах газа не выветрится, срочно вызывайте аварийную газовую службу по номерам 04 или 8 (813-70) 10-388.

Фото МЧС Ленинградской области