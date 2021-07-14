О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Учителя из Всеволожского района стали лучшими на областном конкурсе

0 Комментариев

Подведены итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям Ленинградской области за достижения в педагогической деятельности в 2021 году. На конкурс были представлены документы восьми учителей из школ Всеволожского района.

Победителями стали: Милицкая  Алена Ивановна, учитель информатики и английского языка ВСОШ № 5 и Сапоненко Раиса Леонидовна, учитель технологии и социальный педагог Агалатовского центра образования. Лауреатом конкурса стала Хлебникова Виктория Владимировна, учитель русского языка и литературы ВСОШ № 4.

По итогам регионального этапа II Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий в 2021 году одной из победительниц стала Юлия Михайловна Бабич, учитель биологии Муринского ЦО № 2.

Победители, призеры и лауреаты конкурса будут награждены дипломами, а их работы опубликуют в электронном журнале «Вестник образования».

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Есть такая школа: ей 150 лет!
  2. «Я – учитель, и этим горжусь»…
  3. Современный директор школы должен быть демократом
  4. «Ни с чем не сравнимое состояние души»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code