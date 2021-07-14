В Ленобласти и Санкт-Петербурге идут мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского

«Пригородное ДРСУ № 1», которое отвечает за содержание дорог во Всеволожском и Выборгском районах, принимает меры по борьбе с борщевиком. Сообщается, что в ближайшее время ядовитое растение, бурно распространяющееся по Ленинградской области, начнут обрабатывать химикатами.

Работы по уничтожению зловредного сорняка начались уже в начале лета, до начала цветения растения: в июне — первой половине июля борщевик косили с помощью тракторов, а в труднодоступных местах использовались ручные триммеры.

После заключения контракта на обработку борщевика химикатами, который будет подписан в ближайшее время, специалисты предпримут «химическую атаку» на заросли в полосах отвода примерно сорока дорог Всеволожского и Выборгского районов.

Борщевик осваивает не только областные территории, он перебрался уже и в Северную столицу. Очаги его распространения обнаружены в Полежаевском парке, на Васильевском острове, в Приморском районе у поселка Каменка. Идет разработка общегородского плана по борьбе с борщевиком.