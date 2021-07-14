Всеволожский Мультицентр запускает обучение по новой специальности

С 21 июля во Всеволожском Мультицентре социальной и трудовой интеграции стартует набор на новую специальность – «Монтажник шин». Освоить профессию приглашают молодых людей старше 18 лет.

Как сообщают специалисты Мультицентра, время обучения составит всего 2,5 месяца, а на выходе будущие выпускники получат стабильную и востребованную на рынке труда специальность. Записаться на прием или задать вопросы можно по телефонам приемной комиссии: +7 (921) 377-47-47, +7 (81370) 43-387 и +7 (812) 643-16-31.

Напомним, что Мультицентр реализует важную задачу, интегрируя людей с ОВЗ в рабочий процесс. В стенах учреждения можно пройти бесплатное обучение на самые разнообразные специальности – от пекаря или швеи до отделочника художественных изделий. Особенностью Мультицентра является юридическая и правовая помощь, а также сопровождение воспитанников вплоть до трудоустройства.