Александр Дрозденко объявил об отмене празднования дня рождения Ленобласти

Глава 47-го региона Александр Дрозденко заявил об отмене празднования Дня Ленинградской области в 2021 году. Сэкономленные деньги, которые планировалось потратить на мероприятие, направят на нужды медицины – закупку дополнительных объемов кислорода, лекарств и средств борьбы с коронавирусом.

Причиной отмены праздника стало ухудшение эпидемиологической обстановки и выросшее количество заболеваний COVID-19. Ранее постановлением областного правительства в районах, относящихся к «красной» ограничительной зоне, было запрещено проведение массовых мероприятий. Под этот запрет попала вся «праздничная сетка» районов – от культурных и спортивных мероприятий до общественных и политических.

По словам губернатора, в столь напряженное время региону точно не нужны большие праздники. Поэтому в этом году Ленобласть отметит свой день рождения в онлайн-формате.

Напомним, что фактически большой праздник отменяется второй год подряд. В 2020 году местом проведения дня рождения региона был выбран Всеволожск, однако введенные ограничения не позволили по традиции собрать делегации гостей со всех районов Ленинградской области. За Всеволожском оставили право принять гостей через год, но пандемия вновь внесла свои коррективы. Станет ли Всеволожск потенциальной площадкой для празднования в 2022 году – пока неизвестно.