Творческие семьи Всеволожского района победили на фестивале «Путешествие с любовью»

На территории усадьбы «Марьино» в Тосненском районе состоялся традиционный туристический фестиваль «Путешествие с любовью», организованный и проведенный правительством, комитетом по культуре и туризму и информационно-туристским центром Ленинградской области.

Целью мероприятия является пропаганда семейных путешествий, демонстрация разнообразия туристского потенциала Ленинградской области, создание благоприятного образа территории Ленинградской области для развития событийного, этнографического и семейного туризма, популяризация и сохранение народных традиций региона. Примечательно, что это мероприятие шло в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Девиз фестиваля: «Традиции – это огонь, который мы несем в будущее» – отнюдь не случаен. На территории парка были развернуты интерактивные творческие площадки «Семейное начало», «Семейные традиции: невеста на выданье – традиция через века», «Семейные портреты», «Детская площадка», «Планета Семья», «Парк отдыха» и прочее.

А началось все с исполнения гимна Ленинградской области и зажигательного выступления ансамбля бального танца «Жемчужина», после чего на сцену поднялись победители велопробега, в котором участвовали 20 пар будущих женихов и невест. Это был истинный парад молодости и красоты! Здесь же состоялось торжественное бракосочетание четырех новых семейных пар, с чем их и поздравила заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния ЛО Ольга Куликова.

Дружными аплодисментами собравшиеся поприветствовали поднявшихся на сцену семьи, прожившие удивительную и долгую жизнь в браке и отпраздновавшие в этом году золотые свадьбы. Для них прозвучали лучшие концертные номера народных коллективов и музыка в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический».

Не обошелся праздник и без добрых сюрпризов: заместитель председателя правительства ЛО по социальным вопросам Николай Емельянов от лица губернатора 47-го региона Александра Дрозденко и Правительства ЛО поздравил всех с праздником и торжественно вручил семье из Кингисеппского района Наджибулло Шарифову и Зареме Кориевой, у которых в прошлом году родилась тройня, сертификат на 3 миллиона рублей для приобретения благоустроенного жилья на территории области.

«Отрадно, что число многодетных семей у нас постоянно растет. И потому в рамках Социального кодекса и закона «О 47 гарантиях» в Ленинградской области мы постоянно увеличиваем поддержку семей. Для нас очень важно, чтобы в семьях царили любовь и согласие. Мы все, от нас зависящее, для этого делаем и будем делать. К сожалению, не все семьи, у которых родились сразу три ребенка, смогли получить на этом празднике денежные сертификаты из-за пандемии. Но все еще впереди. Губернатор во время своих рабочих поездок по области вручит им сертификаты лично», – сказал Николай Емельянов.

Заметным событием праздника стал конкурс семейных творческих команд области, прошедший в атмосфере доброго соперничества. Нам приятно сообщить, что творческие семьи из г. Всеволожска: Владимир и Марина Шемшученко (номинация – авторская песня) и Анатолий и Мария Федотовы и их дети: Алексей, Ксения, Иван и Петя (номинация – музыкальный ансамбль) стали победителями этого семейного музыкального праздника.

Ну и, конечно же, была незабываемая прогулка по тенистым аллеям парка, видевшим на своем веку не одну историю любви и верности.

Владимир Камышев