Ловись, рыбка, большая и еще больше

Во второе воскресенье июля в России празднуют День рыбака. Удивительным образом в этот же самый день зоозащитники с 2003 года решили отмечать День действий против рыбной ловли. В Ленинградской области этот день встретили с энтузиазмом. В регионе зафиксирован небывалый рост добычи водных биоресурсов: на целых 11%. Много это или мало? Эксперты считают, что это большая цифра для Ленинградской области.

– За полгода предприятия отрасли выловили 17,1 тыс. тонн рыбы, – бодро отчитались в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Реализовано 2,2 тыс. тонн продукции. Отрасли оказывают поддержку рублем. Есть субсидии на приобретение техники и кормов. Всего с начала года предприятия рыбхозкомплекса получили 45 млн. руб. субсидий на приобретение техники и кормов. Сейчас рыбаки готовятся к осеннему промысловому сезону. В рейтинге по выращиванию лососевых рыб область входит в тройку лидеров. Достаточно высокие показатели по объемам рыбоводной продукции. С цифрой в 12,2 тыс. тонн регион оказался в топ-10 лучших в РФ. Так что нашими рыбоводами можно гордиться.

Сухая статистика свидетельствует, что общее валовое производство товарной рыбной продукции в 2020 году составило 64,2 тыс. тонн (108%), улов водных биоресурсов по всем районам промысла – 24,9 тыс. тонн (110,4%), объем переработки рыбы и морепродуктов – 32,7 тыс. тонн (104 %). Объем господдержки из федерального и областного бюджетов – 163 млн рублей (118%). Государственные программы помогают изменить ситуацию к лучшему. На полученные гранты предприниматели отрасли приобретают корма, выращивают мальков, расширяют производство. В регионе проводится серьезная селекционная работа, на рынок приходят новые игроки.

– Крупнейшим на Северо-Западе переработчиком рыбы стала компания , – отметил в ходе своего визита на предприятие в Ломоносовском районе, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Мы готовы рассматривать формы поддержки для предприятия. Хотелось бы, чтобы компания полностью перевела всё свое производство в Ленинградскую область. Это позволит создать новые рабочие места и обеспечить потребности жителей региона в рыбной продукции.

Кстати, несколько лет назад во Всеволожском районе создали маленькую Африку для клариевого сома. Экзотическая рыба, которая водится на самом жарком континенте и в Южной и Юго-Восточной Азии, поменяла место «прописки» и обосновалась в деревне Вартемяги. В отличие от обыкновенного (европейского) сома африканский – он же клариевый, он же мраморный, он же нильский клариас – любит жаркие страны. Рыба не вырастает до крупных размеров, да и живёт относительно недолго. Зато может продержаться без воды до 45 часов, а на вкус не менее хороша, чем её северные собратья.

Теплолюбивую особь разводили в специальных установках замкнутого выращивания, которая позволяет постоянно фильтровать воду. В новом предприятии были уверены, что смогут составить конкуренцию форелевым хозяйствам региона, а благодаря доступным ценам обеспечить население доступной заморской рыбкой. Так был построен цех площадь 300 м2. Здесь выращивали до 100 тонн рыбы в год. Однако с начала нынешнего года предприятие село на мель. Что стало причиной неизвестно. Либо теплолюбивая рыбка не прижилась, либо не удалось завоевать покупателя…

– Мы чуть не утонули в бездонных правилах по предоставлению в аренду водных ресурсов, – откровенно рассказывает предприниматель Алексей Безруков. – Природные ресурсы находятся в госсобственности. Для того, чтобы использовать их в коммерческих целях нужно пройти достаточно долгую и сложную процедуру согласования. Тут сам Посейдон, царь водоемов–океанов и всех обитающих в них особей, удивился бы. Рыбная отрасль имеет все предпосылки для развития. Вот только нужно упростить выдачу разрешений на производственную аренду. Спрос на рыбу достаточно велик, однако наладить ее эффективное производство непросто.

…Жаркий июльский полдень опускается на реки и озера. Играет вода солнечными лучами. Сонное, неспешное течение жизни. Но невидимая глазу идет большая работа. Плавает рыбка в пруду. Но без труда ее не вырастить и не вытащить.

Ирэн Овсепян