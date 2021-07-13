Ленинградская панорама: спрашивали? Отвечаем

«Какие новые льготы на проезд в общественном транспорте Ленобласти введены для почетных доноров?». Николай Петров, Кингисепп

Ответ дали в областном Центре социальной защиты населения: «Жители Ленинградской области, признанные «Почетными донорами России» или «Почетными донорами СССР» и получающие ежегодную денежную выплату в соответствии с законом «О донорстве крови и ее компонентов», получили право льготного проезда на автобусах межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок по Ленинградской области на основании единого социального проездного билета (ЕСПБ).

Эта мера социальной поддержки предоставляется тем, чей среднедушевой доход не превышает 32 840 рублей — 100 % среднего дохода в Ленобласти в 2021 году. Для получения проездного необходимо обратиться в филиал Центра социальной защиты населения по месту жительства».