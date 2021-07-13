Ленинградская панорама: в регионе действует особый режим
Особый противопожарный режим введен постановлением Правительства Ленобласти от 11 июня 2021 года. В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях предупреждения и распространения пожаров приняты организационные и ограничительные меры.
Запрещено:
- посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;
- разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населенных пунктах и на прилегающих территориях;
- готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках, прилегающих к землям сельхозназначения.
Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей. Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твердым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горючие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на специально выделенных площадках.
В числе обязательных правил:
- территорию вокруг места использования открытого огня в радиусе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;
- ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра,
- мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;
- иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, ведра) и инвентарь для тушения пожара;
- проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоемам держать свободными;
- иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте водоисточников, пожарных гидрантов.
На 20 % стало меньше природных пожаров в Ленобласти по сравнению с 2020 годом