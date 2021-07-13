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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: в регионе действует особый режим

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Особый противопожарный режим введен постановлением Правительства Ленобласти от 11 июня 2021 года. В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях предупреждения и распространения пожаров приняты организационные и ограничительные меры.

Запрещено:

  • посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;
  • разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населенных пунктах и на прилегающих территориях;
  • готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках, прилегающих к землям сельхозназначения.

Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей. Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твердым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горючие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на специально выделенных площадках.

В числе обязательных правил:

  • территорию вокруг места использования открытого огня в радиусе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;
  • ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра,
  • мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;
  • иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, ведра) и инвентарь для тушения пожара;
  • проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоемам держать свободными;
  • иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте водоисточников, пожарных гидрантов.

На 20 % стало меньше ­природных ­пожаров в  Ленобласти по сравнению с 2020 годом

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