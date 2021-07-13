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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти вернули «комендантский час» для ресторанов

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С 12 июля работа общепита в «красной» зоне ограничена по времени. Соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, рестораны и кафе в «красной» ограничительной зоне могут принимать посетителей до 23.00. Заведения, получившие паспорт коллективного иммунитета, могут осуществлять свою деятельность по-прежнему до 2.00.

Напомним, что с понедельника, 12 июля, правительство Ленинградской области ужесточило ограничительные меры. В «красных» районах запрещено проведение массовых мероприятий, ужесточены правила проведения спортивных соревнований.

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