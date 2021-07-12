«Черничную поляну» достроят компании-доноры

Проблема более 220 дольщиков ЖК «Черничная поляна» в Юкках нашла свое разрешение – обязательство завершить строительство оставшихся двух домов взяли на себя компании-доноры.

В соответствии подписанным с соглашением донорами являются две разные компании, которые готовы перечислить собственные средства для достройки домов 9 и 2 ЖК «Черничная поляна» в обмен на льготные условия в части нормативов градостроительного проектирования в своих регионах.

По словам главы АНО «Дирекция комплексного развития территорий Даниила Федичева, работы во всех домах будут завершены в будущем году.

Напомним, что строительство ЖК «Черничная поляна» началось еще в 2014 году, сроки сдачи объекта многократно передвигались. Застройщик окончательно отказался от взятых обязательств в 2017 году.

На средства инвесторов Дирекция КРТ ЛО уже построила четыре проблемных объекта в ЖК «Щегловская усадьба» в Щеглово, ЖК «Созвездие» в Мурино.