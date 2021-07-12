Новости региона: проверка ремонтных работ на главной региональной дороге Ломоносовского района

Вынужденная остановка в 30-градусную жару из-за реверсивного движения на трассе — не самое приятное обстоятельство для автомобилистов, но оно того стоит. Специалисты «Ленавтодора» приступили к ремонту важнейшей магистрали, которая связывает Ломоносовский район Ленинградской области с Петербургом – от КАДа до Гостилиц.

На сегодняшний день подрядчик идет с опережением графика — вместо 2022 года сдачу наметили на этот сентябрь. Обновление участка Гостилицкого шоссе включили в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Это одна из самых загруженных магистралей, и чтобы не создавать заторы, дорожники работают по ночам.

Подрядной организации предстоит отремонтировать около 14 км дорожного полотна. Использовать будут «Евроасфальт» — это усиленная вяжущая смесь, которая соответствует новым ГОСТам. Кроме того, частично заменят основания трассы из-за пучинистости грунтов.

Жители деревни Петровское напрямую обратились к специалистам «Ленавтодор» с просьбой об установке дополнительного пешеходного перехода. Дорожники приняли вопрос на контроль. В рамках проекта также будут укреплены обочины, оборудованы автобусные остановки и восстановлены пешеходные дорожки. Всего же в этом году в рамках нацпроекта должны отремонтировать 110 километров региональных трасс.

Проект «Сорок седьмой»