Ленинградская панорама: сухих рукавов!

В 149-й пожарной части Всеволожского района тихо. Боевые расчеты на месте, а значит, оправдывается традиционное пожелание вступающим на пост огнеборцам: «Сухих рукавов!»

«На самом деле на пожары выезжаем часто. Мы осуществляем прикрытие населенных пунктов Заневского городского поселения, а также Кудрово и Колтушей, — говорит начальник одной из самых молодых в районе частей Андрей Марчук. — Это и новостройки Янино, и частный сектор».

Сейчас, во время действия особого режима, у огнеборцев пора жаркая — во всех смыслах. Несмотря на предупреждения, сельчане пренебрегают правилами безопасности, и спецмашины вновь и вновь мчатся с сиренами.

Пожарное депо на Ясной улице в Янино открылось два года назад. Дежурство несут 54 человека — четыре расчета, две машины. Благодаря этому время реагирования сократилось до 10 минут. А как же дороги новых жилмассивов, сплошь заставленные автомобилями? Ведь не проехать! Оказывается, налажено сотрудничество с ГИБДД, инспекторы которой помогают обеспечить свободный проезд спецтранспорта.

«Чтобы работать пожарным, нужно иметь искру в сердце. Случайный человек не приживется. Я был начальником караула, знаю все нюансы профессии и сам подбираю кадры, обязательно беседую с каждым соискателем», — говорит Андрей Марчук, отлично понимая, что в их отрасли люди, на которых можно положиться, — одно из центральных звеньев.

Известное выражение «гореть на работе» здесь приобретает буквальный смысл. Может, это покажется высокопарным, но в пылающие здания входят те, кто интересы пострадавших ставит выше личных.

Огнеборцы действуют по четкой инструкции — первым делом ликвидируют угрозу жизни людей, затем предотвращают распространение пламени, возможные взрывы. Как понимаете, обе задачи связаны с высоким риском для пожарных.

Нелегкая служба. Тем не менее в подразделении сложился отличный коллектив: есть и молодежь, и опытные специалисты (как, например, Сергей Владимирович Худаков), которые передают новичкам свои знания. Парни приходят работать после училища, призываются в армию и потом возвращаются в уже родную пожарную часть. Многие получают высшее образование — возможности карьерного роста весьма неплохие.

Инга Решетова