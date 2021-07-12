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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: на байдарках по историческим местам

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Каждый желающий теперь может пройти на байдарках от Выборга до Приозерска. Этот маршрут опробовали журналисты, блогеры и профессионалы турбизнеса во главе с председателем областного комитета по культуре и туризму Евгением Чайковским.

В рамках водного пресс-тура по красивейшим местам региона они преодолели на байдарках часть воссозданного 160-километрового маршрута «Выборг — Приозерск» по Вуоксинской озерно-речной системе Карельского перешейка.

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