Клуб «Котофей» выехал на два дня на дачу во Всеволожск

«Котофей на даче» – так называлась выставка кошек, организованная известным клубом, объединяющим любителей самых разных пород.

День был жаркий. От зноя не спасало даже то, что мероприятие проходило на свежем воздухе, на территории Музея кошки на Колтушском шоссе.

Заводчики привезли породистых кошек – популярных мейн кунов разных окрасов, бенгальских, невских маскарадных и других, названия которых знакомы только настоящим поклонникам усатых и хвостатых. Курильский бобтейл похвастаться длинным хвостом не мог, однако сердце своим внешним видом легко мог покорить.

Пробелы в знаниях посетителям выставки помогли восполнить фелинологи, рассказавшие об особенностях пород и окрасов.

В программу выставки вошли: фан-шоу «Белая ночь», «Лунный кот», «Летний бриз» и «Редкий гость», а также общее шоу выставки «Усатые дачники».

В выставке международного класса участвовали более шестидесяти кошек. Ветеринарные сопроводительные документы на всех животных проверили специалистами госветслужбы. Была проведена идентификация кошек по чипам.