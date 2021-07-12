Девять всеволожских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

Единый государственный экзамен прошел для всеволожских выпускников успешно, ситуация с вынужденной «дистанционкой» на результатах не отразилась. Девять выпускников сдали ЕГЭ со 100-бальным результатом – это 21 процент от общего числа областных стобалльников.

Русский язык как обязательный предмет сдавали все. Максимальный результат – у Валентины Калинкиной (Муринский ЦО № 2) и Дмитрия Репина (Лесновский ЦО).

Из 124 выпускников, сдававших литературу, двое получили по 100 баллов: Анна Иоффе (Разметелевская СОШ) и Варвара Матисова (ВСОШ № 2).

Сразу 532 (37,6% от общего числа) выпускника сдавали обществознание. Сто баллов получили Джамила Джалилова (Сертоловская СОШ № 2) и Ксения Мысякина (ЦО «Кудрово»).

Предмет «Информатика и ИКТ» выбрали 230 выпускников. 49 из них получили высокие баллы, а Артем Смородский (Лицей № 1), Кирилл Сергиенко (Муринская СОШ № 3) и Саминский Денис (ВСОШ № 6) набрали по сто баллов.

Соб. инф.