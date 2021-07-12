В Ленобласти составляют карту скопления борщевика

За прошлую неделю в Центр управления регионом пришло 273 сигнала от жителей Ленинградской области о местах скопления токсичного сорняка. Полученная информация фиксируется на карте распространения борщевика, которая служит основой для включения новых территорий в госпрограмму на новый финансовый год.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, каждое сообщение жителей ЦУР передает органам исполнительной власти и в муниципальные образования. В последствии новые территории, пораженные сорняком, будут включены в комплексную областную программу борьбы с борщевиком и контролироваться в течение 5 лет.

Отметим, что борщевик Сосновского является ядовитым растением и вызывает серьезные ожоги на солнце. При борьбе с сорняком на своем участке следует соблюдать меры безопасности. Сообщить о локациях, пораженных борщевиком, можно в Центр управления регионом.