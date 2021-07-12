Во Всеволожском районе прошел чемпионат по конкуру

В прошедшие выходные на территории Всеволожского района прошел летний чемпионат Санкт-Петербурга по конкуру. В течение двух дней, 10 и 11 июля, всадники соревновались на восьми маршрутах.

На одном из маршрутов разыгрывался Кубок Александра Воробьёва. Александр Алексеевич был главой Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, членом Президиума Федерации конного спорта России. Именно под его руководством был построен один из лучших в Северо-Западном регионе конно-спортивный комплекс «Вента-арена». К сожалению, в начале 2021 года А.А. Воробьёв умер от коронавируса.

Соревнования по конкуру проходили на комплексе «Вента-арена». Он расположен в экологически чистом месте Ленинградской области, на Колтушских холмах (в деревне Хирвости Заневское сельского поселения). Соревнование включало в себя красивую церемонию открытия. Была показана театрализованная постановка под музыку, главный герой выступал на коне в арабском костюме. Кроме того, проходили выступления детских коллективов, катания детей на лошадях и детская площадка. В эти дни пройти на Вента-арену мог любой желающий. Интересно, что призовой фонд чемпионата составлял полмиллиона рублей.

Людмила Однобокова