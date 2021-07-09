С 12 июля правительство Ленобласти ужесточит коронавирусные ограничения

Регион ужесточает «антиковидные» меры: приостановлены массовые и спортивные мероприятия со зрителями в «красной» зоне, ярмарки, работа детских развлекательных центров.

Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и вступает в законную силу в понедельник, 12 июля.

Прежде всего, в районах, относящихся к «красной» ограничительной зоне, приостановлены все массовые мероприятия до 1 августа. Спортивные мероприятия до этого же срока будут проходить без зрителей. Количество участников ограничено до 100 человек в помещении и не более 300 на улице.

Кроме того, в «красной» зоне запрещено проведение ярмарок непродовольственных товаров. Приостановлена работа цирков шапито и детских развлекательных центров. Рестораны вновь работают при условии 50% заполняемости зала.

Отметить семейные торжества в большой компании также не получится. Свадьбы, дни рождения, банкеты и корпоративы в помещения возможны при условии, что участие в них примут не более 10 человек. Торжества с большим количество гостей возможны при наличии у всех участников справок о вакцинации или перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, или отрицательного результата ПЦР-теста.

С 1 августа сотрудники соцучреждений смогут работать, имея справку о вакцинации от ковид или перенесенном заболевании в последние полгода. Также к работе допустят персонал с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее, чем за 72 часа.

Схожие требования к пациентам, желающим пройти плановые медицинские осмотры. Теперь необходимо предоставить документ о вакцинации или противопоказаниям к ней, либо справку о перенесенном заболевании в последние полгода. Исследования на антитела не принимаются.

Организациям рекомендуют оформлять паспорта ковидной безопасности и отправлять сотрудников старше 65 на дистанционную работу. Напомним, что паспорт коллективного иммунитета поможет организации работать с меньшими ограничениями.