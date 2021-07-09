Областное правительство сверит земельные границы на Колтушских высотах

Центр управления регионом Ленинградской области получил десятки сообщений из социальных сетей с просьбой сохранить целостность территории особо охраняемого природного объекта во Всеволожском районе. По словам активистов, Колтушские высоты находятся под угрозой частной застройки.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, профильные комитеты займутся актуализированием границ земельных участков на территории возвышенности. В ближайшее время планируется провести точную сверку границ ООПТ.

Отметим, что «особо охраняемый» статус Колтушские высоты получили в 2015 году, а это значит, что данные земли находятся под защитой государства и строительство здесь запрещено. Однако опасения жителей касаются одного из живописных участков камовых холмов, который не входит в охранную зону. В частности, речь идет о расположенных здесь землях сельхозназначения, которые, по слухам, планировалось передать под малоэтажную застройку.

Представители региональных властей на встрече с местными жителями напомнили, что процедура изменения назначения земель требует внесения изменений и в генеральный план. А следовательно, необходимо пройти несколько этапов согласования и публичные слушания. Так что сделать подобное «втихую» не получится.

А вот планы по расширению охраняемой территории и создании зоны рекреации есть. Решение вопроса территориального планирования в районе Колтушских высот будет продолжаться с привлечением специалистов по культуре, строительству, муниципального образования и местных жителей.