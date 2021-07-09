Ленинградская панорама: патриарх Старой Ладоги

В Старой Ладоге будет создан мемориал, посвященный археологу, почетному гражданину Ленинградской области Анатолию Кирпичникову. О планах чествования историка, открывшего изначальную столицу Руси, рассказали председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов и председатель правления благотворительного фонда «Наша память» Сергей Полторак.

Рюриков град

Профессор Анатолий Кирпичников руководил экспедициями в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, вел раскопки в Орешке-Шлиссельбурге, Тихвинском городке, Кингисеппе-Ямбурге, Порхове, Велье, Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, Приозерске-Кореле, Тиверском городке. С 1972 по 2013 год он возглавлял Староладожскую экспедицию, более сорока лет изучал культурный слой Старой Ладоги, первого стольного города Руси.

Сподвижники Анатолия Кирпичникова отмечают, что его дар убеждения позволял зажечь идеей и втянуть в эту деятельность влиятельных чиновников и меценатов. Был создан благотворительный фонд «Наша память» по финансированию исторических объектов Ленобласти. Археолог был непревзойденным мастером «фандрайзинга», привлекал средства для реализации историко-культурных проектов. Он мог часами рассказывать обо всех ладожских памятниках архитектуры, умел ясно, зримо изложить сложную проблему.

— Анатолий Николаевич ввел меня в историю, открыл мне глаза на многое, что находится рядом, в нашей Ленинградской области, — рассказывает Юрий Трусов. — За этим не надо далеко ехать, надо просто увидеть. Он был в хорошем смысле фанатиком, искал себе работу и побуждал других, умел свою мысль внушить руководителям, губернатору, министру. Благодаря его кипучей энергии обрели жизнь многие идеи и замыслы.

Долгое время продолжались споры, где зародилась Россия: в Старой Ладоге, Новгороде или Белозерске. Профессор Кирпичников на основе многочисленных находок смог обосновать ключевую роль Старой Ладоги и других крепостей и городов Ленобласти в становлении державы под властью Рюрика и его потомков.

Исследования доказали, что княжеский престол был в Старой Ладоге. Ладожская земля по мере раскопок слой за слоем раскрывает тайны прошлого: изделия славян и норманнов, арабское серебро…

В честь археолога

25 июня Анатолию Николаевичу исполнилось бы 92 года. Фонд «Наша память» реализует мемориальную программу.

— Есть предложение назвать в честь Анатолия Кирпичникова улицы и теплоход, который будет ходить мимо Старой Ладоги, — рассказал Сергей Полторак. — В мае фонд подал ходатайство губернатору: рассматривается вопрос об установке памятного знака, бюста Кирпичникова у Климентовской башни Староладожской крепости, перед началом тропы на городище, где работал археолог.

Автором может стать скульптор Олег Шоров, который ранее создал памятник Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Есть эскиз, но пока он не утвержден.

Исследовательские и реставрационные проекты ученого продолжают воплощаться в жизнь. В отделе археологии в Институте материальной культуры РАН работает Староладожская археологическая экспедиция, в ней трудятся ученики Анатолия Кирпичникова.

Несколько лет назад был подписан указ Президента России о создании общенационального культурно-туристического проекта. Старая Ладога вошла туда и стала одной из главных составляющих «Серебряного ожерелья России» — туристического маршрута по городам Северо-Запада.

Жизнь посвятил археологии

Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 года в семье инженера-строителя, в школьном возрасте пережил блокаду Ленинграда. Его мама работала врачом на военном заводе и погибла при артобстреле в июле 1943-го.

Анатолий Николаевич окончил ЛГУ и с 1955 года работал в Институте истории материальной культуры Академии наук СССР. Его исследования были посвящены крепостям Северо-Запада России и оружию IX — XIII веков.

Благодаря его исследованиям и находкам Старая Ладога получила статус древней столицы Северной Руси. Доказанная археологией дата основания города Ладоги — 753 год. Эту дату отметили в 2003 году как государственный юбилей. Кирпичникова называли ­«патриархом Старой Ладоги».

Стараниями Анатолия Кирпичникова и Дмитрия Лихачева удалось наладить международное сотрудничество. Археологические находки Старой Ладоги демонстрировались в скандинавских странах.

Анатолий Кирпичников умер 16 октября 2020 года и похоронен на Алексеевском кладбище в Старой Ладоге — неподалеку от крепости XV в. и земляного городища, изучение которого было для ученого главным делом жизни.

Дмитрий Полянский