Как обезопасить себя в жару

Риску перегрева подвергаются все люди, но, в первую очередь, пожилые и дети. Перегрев ведет к обострению хронических заболеваний и резкому ухудшению самочувствия. Какие меры помогут свести эту опасность к минимуму?

— Постарайтесь меньше находиться на улице, особенно в городской местности, не злоупотребляйте работой на дачном участке.

— Помните о проветривании помещений. Если открытых форточек недостаточно, включите вентилятор.

— Исключите темную и плотную одежду. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками.

— Летом организму требуется менее калорийная пища. В жаркий период времени лучше отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания.

Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.

— Во избежание обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. Не забывайте положить бутылочку с чистой водой в свою сумку.

Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Однако важно увеличивать количество потребления воды людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы не стоит.

— Принимайте душ при любой возможности.

— Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. В общественном транспорте летом открыты все окна, это создает сильные сквозняки, а значит, велика опасность простыть даже в самую сильную жару.

— При посещении магазинов и других объектов массового скопления граждан, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим воздуха. Мощно работающие кондиционеры – плохая услуга для разгоряченного тела.