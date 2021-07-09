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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В поселке Бугры начался ремонт фасада основного здания детского сада № 35

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Работы на объекте начались еще в 2019 году, когда на бюджетные средства района был проведен ремонт и утеплены три фасада здания детского сада. Тогда четвертую сторону здания утеплить не удалось – нужно было подготовить проект реконструкции и укрепления.

В 2020 году проект был выполнен, в 2021 году — выделены средства на его реализацию, а также заключен контракт на работы. Ремонт начался.

После завершения работ здание приобретёт законченный вид. Будут укреплены конструкции фасада, появятся дополнительные пожарные лестницы и дополнительные групповые помещения за счет застекленных балконов.

Фото пресс-служба администрации Бугровского СП

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