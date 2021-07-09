В Летнем саду показали «Богословку»

С 4 по 12 июля в самом конце Центральной аллеи Летнего сада, там, где уже нет скульптур, а есть пруд, где плавают два лебедя, были выставлены более 10 стендов. Это работает выставка, которую организовала Ассоциация краеведов Ленинградской области совместно с Русским музеем, при поддержке областного Комитета по культуре и туризму. Выставка называется «Малые музеи Ленинградской области».

Вход в Летний сад бесплатный, и поэтому у стендов всегда находились читатели. Для них была приготовлена информация о шестнадцати музеях, двух исторических парках, одной экскурсионно-паломнической службе и региональном приоритетном проекте Ленинградской области «Тропа 47».

Любопытно, что в Летнем саду были представлены как музеи, которые уже успели прославиться (даже за рубежом), например, Саблинские пещеры, усадьба Строгановых «Марьино», Военный музей Карельского перешейка в Выборге, Музей-заповедник «Прорыв» из Кировска и народный музей Форта Красная горка, так и мало известные объекты. Например, не каждый житель Ленинградской области знает, что в посёлке Кузнечное есть Хутор-музей «MILKA», а в урочище Пелла – усадьба средневекового ремесленника, что в Гатчинском посёлке Новый свет есть музей Красногвардейского укрепрайона, где хранятся 600 предметов, найденных поисковиками на местах боёв, а в Сиверском – Музей «Дачная столица».

Всеволожский район на этой выставке представлен этнографическим парком деревянного зодчества «Усадьба Богословка». Информация на стенде представлена лаконично, всего в четырёх предложениях, однако указано главное: «Задача парка – воссоздать и сохранить деревянное зодчество Русского Севера, объединить всех, кто ценит русскую культуру и духовное наследие».

Напомним, что выставка «Малые музеи Ленинградской области» проходит в Летнем саду во второй раз. В прошлом году она работала один день, но Комитет по культуре и туризму Ленинградской области озвучил статистику, что её за один день посетило 10 000 человек. В этом году стенды будут стоять 9 дней, сколько людей их увидели, мы узнаем позже.

После окончания выставки стенды будут переданы в Парковое агенство Ленинградской области для дальнейшей демонстрации на областных мероприятиях.

Людмила Однобокова