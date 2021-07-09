Андрей Шорников: «Надо выйти из застоя и восстановить веру людей в будущее!»

Свердловское городское поселение ранее считалось одним из самых проблемных муниципальных образований в составе Всеволожского района – противостояние местных кланов и управленческий хаос привели к настоящему застою, отчего в первую очередь страдали жители. Только за последние 12 лет в поселении сменилось 14 глав администрации, а в марте нынешнего года судебным решением был распущен местный совет депутатов.

Нынешний глава администрации Свердловского городского поселения Андрей Шорников (на снимке) – рекордсмен текущего десятилетия, он возглавляет администрацию поселения уже полтора года и уходить не собирается. Независимый социологический опрос, проведенный в мае, показал, что его узнаваемость среди жителей поселения составляет 85 процентов, и 64 процента опрошенных респондентов дали положительные отзывы о его работе. О том, что удалось сделать на посту главы администрации, о планах, проблемах и методах управления – в интервью Андрея Шорникова «Всеволожским вестям».

Живое общение лучше кабинетной работы

– Андрей Петрович, какую приоритетную задачу вы перед собой поставили, вступив в должность главы администрации?

– В первую очередь было необходимо разрушить ту застойную атмосферу, в которой погрязло поселение. Долгие годы не выполнялся ни один социальный проект, люди уже практически утратили доверие к власти. Установить контакт с жителями, наладить с ними открытый, конструктивный диалог, вернуть им веру в то, что жизнь в поселении может быть комфортной – это и стало моей главной задачей.

Я ввел практику ежедневного общения с жителями. Точнее – ежевечернего. После окончания каждого рабочего дня я выхожу на улицы, захожу во дворы, разговариваю с бабушками на скамейках, с мамочками на детских площадках, ко мне подходят местные активисты и обычные граждане и рассказывают о своих насущных проблемах. Ну а мы их решаем, по возможности – незамедлительно. Также у нас уже отработан механизм рассмотрения жалоб в соцсетях. Я сам веду это направление деятельности администрации и заверяю вас – любой написавший мне на личную страницу ВКонтакте получит ответ за 15 минут. И вот эти принципы работы я распространил на всю администрацию поселения – не зря страничка администрации Свердловского городского поселения «ВКонтакте» признана лучшей в Ленинградской области среди других поселений.

Я постоянно общаюсь с населением вживую. Например, для обсуждения и голосования за проекты реконструкции и строительства социальных объектов и благоустройства я также выхожу на улицы поселения и слушаю предложения людей. Такие личные встречи с главой поселения происходят в Свердлова каждый день. Также в режиме открытого диалога мы обсуждаем программу «Наш бюджет».

– Что вам удалось сделать за минувшие полтора года?

– Удалось немало, особенно если учитывать наш неутвержденный бюджет, из­-за чего поселение живет буквально на 1/12 в месяц от бюджета предыдущего года.

Дело о мусоре: детективная история

Например, в течение прошлого года мы вывезли практически весь мусор с территории поселения – более 33 тысяч кубометров, – и ликвидировали несанкционированные свалки. К сожалению, нерадивые перевозчики ТБО очень любят наше поселение и не могут проехать мимо, так что борьба с ними ведется постоянно. Здесь очень пригодился мой прежний опыт работы по развитию в регионе видео­ и фотофиксации (до назначения на пост главы администрации Андрей Шорников возглавлял комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области – С.З.). Начали с малого – установили камеры по программе «Безопасный город» с функцией распознавания номеров, чтобы видеть, какие машины въезжают и выезжают из поселения. Более того, мы стали в прямом смысле анализировать сваленный мусор, что позволило идентифицировать заказчиков, а через них – и перевозчиков.

На самом деле это целая детективная история. Мы не просто анализируем мусор, мы его тщательно проверяем – ищем чеки и другие различные бумаги, документы. Через них устанавливаем владельцев этого мусора и заставляем его убрать. Иногда результаты выходят такими, что мы сами поражаемся – мусор к нам попадает буквально отовсюду. Мы ловили уже и государственные учреждения, и благотворительные фонды, и рестораны. Самый показательный случай произошел, когда в одном из рейдов нашли обычную, ничем не примечательную несанкционированную свалку. Стали в ней разбираться, а там – сотни документов с личными данными граждан из разных частей Всеволожского района. Видимо, это архивная организация так решила свои проблемы с вывозом отходов.

Но если идти по процедуре, то после обнаружения мусора и установки его хозяев, мы обращаемся в правоохранительные органы. Обратились раз, два, три – и вот теперь наши «клиенты» поняли, что сбрасывать отходы в Свердловском поселении чревато проблемами с законом.

Сейчас въезд полностью перекрыт камерами видеонаблюдения, территория стремительно цифровизуется – на сегодняшний день в поселении установлено порядка двухсот видео-фиксаторов. Кроме того, создан добровольный патруль, который несет ежедневное дежурство с 8 вечера до 8 утра, так что отдельные попытки несанкционированного сброса мусора жестко пресекаются.

Новый взгляд на старые проблемы

Хочется отметить положительные изменения в социальной сфере. Сейчас мы на полпути решения старой проблемы поселения – отсутствия общественной бани. Баня строится, запланированный ввод в эксплуатацию – март 2022 года.

Нельзя не сказать об очереди в детский сад. В этом году нами получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство нового детского сада на 220 мест, в нем предусмотрена и ясельная группа, что тоже очень важно. Надеемся, что стройка начнется уже в этом году.

Также администрацией выделен земельный участок под строительство физкультурно-­оздоровительного комплекса, работы планируется начать уже в следующем году. Сейчас ведется сбор всех необходимых документов, предварительное одобрение финансирования на областном уровне уже получено.

Большое внимание в нашем поселении уделяется развитию дорожной сети. Из средств областного бюджета произведен капитальный ремонт дороги от поселка им. Свердлова до Санкт-­Петербурга. Также за счет областных денег предприятие Ленавтодор уже выбрало подрядчика для строительства тротуара от лесопарковой зоны до поворота на Всеволожск, установки освещения и озеленения этого участка.

В целом же отремонтировано и обустроено 1800 квадратных метров тротуаров и 7000 квадратных метров автомобильных дорог, установлено 172 дорожных знака, 48 указателей, 300 метров дорожных ограждений и 39 «лежачих полицейских», нанесено 2000 квадратных метров дорожной разметки. Кроме того, в настоящее время проходит экспертизу проект расширения до четырех полос дорожного полотна от Санкт-­Петербурга до лесопарковой зоны Богословка.

Свердловское поселение уже оживает!

В Новосаратовке, на стыке двух регионов, недавно открыто современное общественное пространство (на снимке), которое уже стало популярным местом отдыха не только для жителей поселения, но и гостей из Санкт­-Петербурга. Там и уютная беседка, и зона барбекю с мангалами, где можно одновременно приготовить 108 порций шашлыка, и импровизированный пограничный пункт со шлагбаумом и сторожевой будкой. А надпись «Ленинградская область» видна даже с противоположного берега Невы. Особая гордость – площадка, где установлены флагштоки с флагами Российской Федерации и Ленинградской области. В церемонии открытия общественного пространства принимал участие глава региона Александр Дрозденко, который высоко оценил проделанную работу.

Что еще? Строятся и ремонтируются детские и спортивные площадки, ведется ремонт уличного освещения, отреставрирован монумент «Безымянная высота». Промышленные предприятия, работающие на территории поселения, начали вкладывать средства в его развитие и привлекательность. Так, например, компания Супервэйв Групп совместно с СБС­групп и другими предприятиями финансирует установку освещения в лесопарке Богословка, а компания Мэтхэм строит в Красной Заре дорогу и тротуары протяженностью около полутора километров.

На жесткий контроль взята работа управляющих компаний. Администрация как надзорный орган самым строгим образом и в судебном порядке требует исполнения управляющими компаниями жилищного кодекса. Фактически они полноценно заработали только в этом году, после ряда проигранных судов. Администрация тщательно рассматривает каждую жалобу жителей на работу управляющих компаний, уже наработан механизм оказания на них влияния.

В целом могу сказать, что Свердловское поселение оживает. Ежедневная работа администрации создает комфортные условия для наших людей, и, полагаю, жители стали больше доверять местной власти. Об этом красноречиво говорит наша переписка в социальных сетях и то, что люди просто подходят на улице и благодарят за проделанную работу.

– Андрей Петрович, расскажите о ваших планах на будущее.

– В ближайших планах – продолжить работу по улучшению Свердловского поселения, его инфраструктуры и жизни наших людей. Краеугольный камень – передача на баланс Леноблводоканала обязательств по водоснабжению поселения и обслуживанию сетей. Местный бюджет не позволяет реконструировать канализационные и очистные сооружения, а предприятие «Свердловские коммунальные системы» со своей задачей не справляется. Так что в течение года мы передадим в пользование Леноблводоканалу воду и очистные сооружения. Тепло останется у нас, что позволит увеличить мощность котельных за счет местных инвесторов, которые уже готовы вкладываться. К слову, подрядчик строящегося в Новосаратовке нового жилого квартала обязался создать всю социальную инфраструктуру, включая Ледовую арену, новую школу и детский сад, а также провести комплексное благоустройство. Само собой, пройдет это под контролем администрации.

Также в числе первоочередных задач – строительство отдельного корпуса школы в поселке им. Свердлова, рассчитанного на 600 мест. Надеюсь, что в ближайшие 2–3 года этот план будет реализован.

Совершенствуется дорожная сеть. Уже готовится проект капремонта дороги к населенным пунктам Маслово и Кузьминки – начало работ запланировано на 2022 год.

Вообще, наши перспективные планы масштабны и амбициозны. Недавно мы совместно с жителями приняли решение обустроить набережную. В соответствии с проектом ее ширина составит 7,5 метра, из которых два метра – пешеходная зона, полтора – велодорожка и три метра – односторонне движение транспорта. Люди проект в целом одобрили, его реализацию будем осуществлять за счет средств местного бюджета.

Также в планах создание еще одного комфортного общественного пространства – площади Надежды. Еще недавно там стояли мусорные контейнеры, а сейчас это будет место отдыха для всех жителей поселения. По выбранному ими проекту здесь разместятся три зоны. Парадная зона с аллеями для прогулок и малой сценой, зона семейного отдыха с детскими площадками и фонтаном, и зона тихого отдыха с обилием зелени, удобными скамейками и качелями под навесами. Проект предусматривает наличие велодорожки и площадки для уличных тренажеров. Первый этап реализации этого проекта будет завершен в августе нынешнего года, окончание всех работ намечено на осень следующего года.

В поселении действует большая программа по озеленению – администрация выступила с инициативой каждой семье посадить по одному дереву. Запланировано создание каштановой, березовой и липовой аллей. Подумываем и об открытии детской музыкальной школы.

В рабочем режиме решаются вопросы с организацией парковочных мест, созданием площадок для выгула и дрессировки собак и многое другое.

«Я искренне полюбил эту землю»

– Понимаю, что всё сделанное и запланированное перечислить невозможно. Как вам удалось сдвинуть этот колоссальный пласт работы, которая ранее здесь не проводилась? Что вам помогает эффективно управлять поселением?

– Наверное, тот факт, что я абсолютно погружен в проблемы жителей, иначе я просто не могу работать. В эти полтора года я полностью посвятил свою жизнь Свердловскому поселению. Мой рабочий день начинается в 8 утра с объезда объектов строительства и благоустройства, и заканчивается в 10 вечера, после «дворовых» встреч с жителями. Последние полтора года я все время провожу здесь. Семья, конечно, недовольна этим, но моя прекрасная жена, как и дети, понимают, насколько важна эта работа для меня и моей команды.

Я искренне полюбил эту землю – с её озерами и карьерами, прекрасными природными ландшафтами, величественной Невой. Я иногда называю наше поселение «маленькой Швейцарией», и точно знаю, что нигде больше нет такой красоты. Я твердо намерен вывести Свердловское поселение в число передовых в районе по уровню комфорта для населения, и очень надеюсь, что жители изберут достойных кандидатов в новый совет депутатов. Я говорил это неоднократно и повторюсь ещё – в депутатском корпусе должны быть не представители отдельных кланов и группировок со своими интересами, а самостоятельные люди, которые пришли решать исключительно проблемы жителей поселения. Их действия будут направлены на созидание и развитие, на достижение конкретных результатов, на помощь людям, работу на их благо.

– Андрей Петрович, через месяц с небольшим Всеволожский район отметил свое 85­летие. Что бы вы хотели пожелать его жителям, а заодно и своим – теперь уже можно так сказать, – землякам из Свердловского поселения?

– Всеволожский район – самый густонаселенный в России и самый быстроразвивающийся. Я считаю, что с приходом Андрея Александровича Низовского здесь образовалась открытая вертикаль власти, обеспечивающая стабильность и дальнейшее социально­-экономическое развитие всей территории. Хотелось бы, чтобы, помимо масштабных строительных проектов, в районе появлялось больше современных общественных пространств, чтобы все промзоны обрели, наконец­-то, цивилизованный вид, чтобы уровень сервиса в сфере услуг перешел на качественно новый, высокий уровень. А жителям хочу пожелать мира, добра и здоровья – сегодня это самое важное для каждого из нас.

Беседовала Светлана Завадская

Фото из архива Свердловского городского поселения