Три семьи из Всеволожского района были награждены медалью «За любовь и верность»

Традиционная торжественная церемония, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, состоялась 8 июля в Культурно-досуговом центре «Южный».

Награды вручали глава Всеволожского муниципального района Вячеслав Кондратьев и заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Светлана Хотько.

Виктор Николаевич и Ирина Павловна Кацай из города Сертолово состояли в браке 48 лет, вырастили двоих сыновей, старший из которых родился в Германии, где служил глава семейства, а младший – уже в Сертолово. Сыновья продолжили дело отца – тоже стали военными.

Ирина Павловна долгие годы работает в дошкольном образовании. Самое младшее поколение семьи представляют три внука и правнучка.

Виктор Васильевич и Надежда Вячеславовна Лобановы из Всеволожска вместе уже сорок лет, у них три дочери и трое внуков. Отец и дочери работают в Школе искусств им. М. И. Глинки преподавателями по классу гитары. Все являются участниками народного самодеятельного коллектива эстрадно – джазового ансамбля «TERRA INKOGNITA».

Хамроев Анвар Султонович и Амиралиева Гулрафтор Акбаралиевна живут в Кузьмоловском городском поселении. Их семья родилась в 1990 году.

Отец семейства более 20 лет работает хирургом в Александровской больнице в отделении урологии, его супруга – в дошкольном учреждении. В семье пятеро детей, старшие связали свою жизнь с медициной.

Всем семьям вручили медаль с изображением святых Петра и Февронии, а также грамоты и цветы.

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина