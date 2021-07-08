Правила получения квалифицированной электронной подписи

С 1 июля получить квалифицированную электронную подпись (далее — КЭП) можно в Удостоверяющем центре ФНС России. Услуга бесплатна. КЭП выдаются в территориальных налоговых органах. С 01.01.2022 юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут получить КЭП только в Удостоверяющем центре ФНС России.

Кто может обратиться за получением квалифицированного сертификата в удостоверяющий центр ФНС России?

юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать без доверенности);

индивидуальный предприниматель;

нотариус.

Что необходимо для получения квалифицированного сертификата в удостоверяющем центре ФНС России?

Документ, удостоверяющий личность;

СНИЛС;

USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Можно использовать имеющиеся носители ключевой информации при наличии действующего сертификата соответствия ФСТЭК России или ФСБ России на этот носитель.

Подготовить и направить заявление на выпуск КЭП также можно через Личный кабинет налогоплательщика – физического лица (Жизненные ситуации – Нужна квалифицированная электронная подпись).

С 01.07.2021 для получения услуги возможна запись на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или «Личный кабинет для физических лиц».

Консультацию и техническое сопровождение можно получить:

по бесплатному номеру телефона 8-800-222-2222;

у операторов электронного документооборота:

ООО «Такском» тел. +7 (495) 730-73-45;

ООО «Компания Тензор» тел. +7 (495) 123-34-07;

АО «Производственная фирма «СКБ Контур» тел. 8 800 500 05 08.