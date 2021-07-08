Малиновый звон: путь летней ягоды от куста до прилавка

Нынешнее лето не только принесло нам субтропическую жару, но и удивило бурными темпами созревания ягодных культур. Уже отходит царица наших садов и огородов – клубника, на солнечных участках поспевает смородина – черная и даже красная, стремительно наливается зрелостью крыжовник, а счастливые владельцы малинников снимают первый урожай. Во Всеволожском районе сбором и заготовкой малины занимаются более десятка фермерских и личных подсобных хозяйств, ну а на садовых участках кусты малины привычны, как часть пейзажа.

Цену на сцену!

Разброс цен на эту нежную продукцию в нынешнем сезоне велик – от 300 до 750 рублей за килограмм, и это в Ленинградской области, где малину не выращивают только самые ленивые дачники. По мнению пионера фермерского движения во Всеволожском районе Сергея Федоровича Козлова, организовавшего свое хозяйство еще в 1992 году, все зависит от места торговли и совести продавца. На интернет-площадках и в гипермаркетах малину продают дорого, и она там практически вся импортного производства. Частники, не имеющие возможности хранить ягоду даже в течение суток, отдают дешевле, но на бойких торговых местах «ломить» цену не стесняются. По словам Сергея Федоровича, сам он малину выращивает «факультативно», поскольку его главная специализация – знаменитая «щегловская» клубника. Несмотря на скромные «объемы производства», пара-тройка десятков килограммов все-таки остается на продажу.

«Малина в этом году отменная, – говорит Сергей Федорович, – Чистая, крупная, сочная. Урожай ожидается неплохой, но всем желающим, конечно, не хватит».

Главные потребители фермерской продукции «от Козлова» – местные дачники. Есть и городские – в основном это подписчики его популярного блога в Интернете, где Сергей Федорович делится полезной информацией о выращивании садовых культур и предлагает ягоды и саженцы настоящим ценителям качества. Свою малину он намерен продавать рублей по 400 – цена «кусачая», но вполне адекватная на общем фоне.

«На пике сезона плодоношения цена, скорее всего, снизится, – обещает фермер Козлов. – Люди запасаются витаминами, стараются заготовить ягоду впрок. А что может быть лучше баночки ароматного целебного малинового варенья в зимнюю стужу?».

Волшебный силт

Жительница деревни Бор Татьяна Фомина – постоянный участник и многократный лауреат районного конкурса «Ветеранское подворье». Малину она выращивает исключительно «для себя» – ну и еще для своих троих взрослых сыновей и их семей, так что объемы заготовок выходят впечатляющие.

«Малина – самая неприхотливая ягода на моем участке, – считает Татьяна. – Обработала по одному разу весной и осенью – и все, дальше остается только дождаться урожая. В этом году малинка поспевает недели на две раньше обычного, к тому же у меня высажены ранние сорта – «Вега», «Лазоревская» и «Кумберленд». Это же просто царь-ягоды, такой аромат, что иной раз голова кружится».

Малинник у Татьяны Фоминой занимает почти сотку, урожая хватает на всех членов обширного семейства. Сбор, а более всего – заготовку ягоды она считает сплошным удовольствием и временем творчества и полета фантазии.

«Готовлю из малины традиционное варенье, перетираю с сахаром, делаю многокомпонентные джемы и конфитюр, сушу в лечебных целях плоды и листья. Много отправляю в заморозку – зимой она отлично идет в компоты и кисели, а также в начинку для пирогов, – делится Татьяна. – Недавно открыла для себя отличный «скоростной» шведский рецепт ягодного варенья – силта. Малину и сахарный песок берем в равных объемах, прогреваем на плите до полного растворения сахара и затем выдерживаем на слабом огне минут 5-10, в зависимости от величины порции. В горячем виде разливаем в стерильные баночки, завинчиваем – и вуаля! – после остывания получаем плотное ягодное желе ярко-рубинового цвета с волшебным ароматом, изумительным вкусом и длительным сроком хранения».

Малине – научный подход

В СНТ «Воейково» практически круглый год живут петербуржцы Наталья и Петр Рукавишниковы. В шумный город их совсем не тянет – за двадцать пять лет «садоводческой» жизни прикипели душой к всеволожской земле. Участок у них образцовый, высокие грядки расположены в строгом геометрическом порядке, дорожки выверены по линейке, кусты и деревья высажены на равном расстоянии друг от друга.

«Раньше мы малину собирали на расположенном неподалеку заброшенном финском хуторе, – рассказывает Наталья. – Там ее было видимо-невидимо, целые заросли. Потом на этом месте построили коттеджный поселок, вот и пришлось выделять участок под малинник на своих шести сотках».

Несмотря на совсем небольшую площадь, отпущенную под малину, урожай из года в год радует хозяев своим обилием и отменными вкусовыми качествами.

«Наташа все делает по наитию, так сказать, по «велению души», а у меня к садоводству и огородничеству строго научный подход,– поясняет Петр. – Саженцы малины подбирал районированные, пригодные для выращивания в условиях Северо-запада. Сейчас у нас в фаворитах два сорта – «Киржач» и «Метеор». Они устойчивы к болезням, не поражаются паутинным клещом и отличаются высокой урожайностью и дружной отдачей. В сезон наш небольшой малинник дает до двух-трех килограммов ягод каждые три-четыре дня».

Столько ягод супругам Рукавишниковым вдвоем не осилить, поэтому излишки они продают менее трудолюбивым соседям.

«Варенье я давно не варю, стараемся есть поменьше сладкого, – говорит Наталья. – В основном ягоду сушу и морожу. Сушеная идет в чай и выпечку, с мороженой делаем полюбившееся смузи и молочный коктейль. А больше всего мы любим малину свежую, только что с куста, когда она напоена ароматами лета, теплом и солнцем».

Светлана Завадская

