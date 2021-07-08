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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама. Прививка с доставкой

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В Ленобласти созданы все условия для желающих вакцинироваться от коронавируса. Даже пребывание на даче теперь не помеха. К садоводам и огородникам, которые уехали на лето далеко от стационарных поликлиник, каждую субботу выезжают мобильные амбулатории.

Ковид не спит

Жаркое субботнее утро. По заданию редакции еду в город Никольское Тосненского района наблюдать за работой выездной бригады вакцинаторов. В автобусе становлюсь свидетельницей конфликта. Кондуктор грозится высадить женщину без гигиенической маски, та упирается. В конце концов, пассажирка внимает голосу разума… Поездка продолжается.

Что же получается? Коронавирус второй год не ослабляет хватку, причиняя заболевшим физические и моральные страдания, даже унося жизни. А люди, которым посчастливилось не столкнуться с этой бедой, ведут себя столь беспечно!

Россия первой создала вакцину от COVID-19, да и массовая вакцинация у нас стартовала раньше, чем в других странах. Привиться можно на каждом углу, однако кампания идет не так быстро, как хотелось бы медикам. Так, в Ленобласти вакцинацию прошло лишь чуть больше 10 % взрослого населения. В июне в 47-м регионе зафиксирован антирекорд – за сутки больницы приняли около 200 ковидных пациентов.

Опасный профиль

С 15 июня терапевтический стационар Тосненской клинической межрайонной больницы вновь перепрофилирован под инфекционное отделение для лечения зараженных коронавирусом.

По словам главврача Павла Сурмиевича, коронавирус настолько коварен, что не только люди с отягощенным анамнезом, но и молодые да сильные порой оказываются на аппарате ИВЛ. Даже легкая форма COVID-19 – это удар по организму. А еще – потеря трудоспособности на несколько недель, затраты на лекарства и высокая вероятность заразить членов семьи.

Рост заболеваемости вынудил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко пойти на серьезные меры. С 18 июня введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан – прежде всего тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей. Среди них – специалисты сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, транспорта, госслужащие. К 1 сентября этого года число вакцинированных сотрудников в этих отраслях планируется довести до 80 %. Естественно, будут учитываться медицинские противопоказания.

Амбулатория на колесах

В назначенное время подхожу к Никольской поликлинике, звоню участковому врачу Ивану Тимофееву, с которым нам предстоит совершить путешествие в садовое некоммерческое товарищество «Лесное-1». Доктор просит немного подождать: прием пациентов еще не закончился. Наконец все в сборе – Иван Евгеньевич, медсестра Инесса и водитель Алексей. На больничном автомобиле защитного цвета отправляемся в путь.

По дороге обсуждаем ситуацию с вакцинацией. Оказывается, мобильные бригады начали выезжать в садоводства еще в мае, но очередей из желающих привиться пока не наблюдается. В одном из дачных поселков произошла показательная история: председатель радостно сообщила, что сагитировала целых десять человек, однако в итоге на прививочный пункт пришла только она сама.

Сознательные граждане

Первый, кого мы увидели на площадке перед магазином в СНТ «Лесное-1», тоже был глава садоводства – Андрей Анатольевич. Он с готовностью снял рубашку, подставив спину для прослушивания фонендоскопом. Затем в ход пошли термометр, тонометр и пульсоксиметр. Доктор с сожалением констатировал, что делать прививку пока нельзя, и дал пациенту направление на флюорографию.

Следующими посетителями мобильной амбулатории стали Дарья и Александр. Семейная пара живет в Никольском, а лето проводит на даче. Пока мужчина проходил в салоне машины обследование, его супруга поделилась: «У нас не было ковида, но среди знакомых много переболевших. Мы давно собирались вакцинироваться, но никак не могли выкроить время, чтобы дойти до поликлиники. А тут в группе садоводства в соцсети прочитали, что есть такая возможность. Тут же собрались и приехали!»

Спрашиваю у Дарьи, слышала ли она о введении обязательной вакцинации и как к этому относится. «Читала, конечно. Честно говоря, давно пора».

Показатели в норме!

Тем временем Александра уже осмотрели, послушали легкие и сердце, измерили температуру, давление и сатурацию. Все показатели в норме, можно ставить вакцину. К тому же пациент подписал добровольное согласие и заполнил анкету с вопросами о самочувствии в последние две недели, хронических заболеваниях, аллергических реакциях, контактах с инфекционными больными.

В машине запахло спиртом. Медсестра Инесса протирает место будущей инъекции дезинфицирующей салфеткой. Флакончик, из которого она набрала в шприц вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (он же – «Спутник V»), хранится в термоконтейнере с хладагентами. Даже на тридцатиградусной жаре препарат не размораживается и сохраняет свойства.

Итак, судьбоносный укол сделан. Александру выдают памятку с рекомендациями: три дня нельзя мочить плечо, ходить в баню, употреблять алкоголь, равно как и увлекаться физкультурой. При покраснении или болезненности места инъекции принимать антигистаминные средства, при повышении температуры – противовоспалительные препараты. Второй этап вакцинации – через 21 день, 10 июля. Дата тоже зафиксирована в «напоминалке»… Такую же процедуру проходит и Дарья. Прощаясь, пара сердечно благодарит никольских медиков и поздравляет их с наступающим Днем медработника.

Прививочный пункт на колесах стоит на «главной площади» СНТ еще некоторое время. Медсестра и водитель сами подходят к дачникам и приглашают пройти вакцинацию, но пламенные призывы ни к чему не приводят. У Ивана Тимофеева сегодня еще семь вызовов на дом, пора возвращаться в Никольское…

Анастасия Иванова
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