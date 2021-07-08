Дорожники Ленобласти будут бороться с вандалами частушками

Дорожники Ленинградской области объявили конкурс частушек, посвященных борьбе с вандализмом. Лучшие пять штук пойдут на плакаты и билборды.

Оригинальный конкурс дорожный комитет Ленинградской области запустил спонтанно. В социальных сетях специалисты запустили опрос, посвященный поиску эффективных решений в борьбе с вандалами. В ходе обсуждения пользователи стали хлестко шутить в рифмованной манере, что и вдохновило комитет подключить народное творчество в работу по профилактике вандализма.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, частушки будут принимать до конца июня. Жечь сердца глаголом предлагают прямо в группе комитета. Самые популярные вирши станут слоганами для социальной рекламы. Народным творчеством украсят дорожные билборды, а также оформят остановочные павильоны и другие дорожные объекты, подвергающиеся нападению вандалов.