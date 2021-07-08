В Ленобласти 10 июля ожидается рекордно высокая температура

На пресс-конференции, состоявшейся 8 июля на площадке ТАСС-Северо-Запад, главный синоптик Санкт-Петербурга и Ленинградской области А.М. Колесов ответил на животрепещущий вопрос: «Когда же наступит похолодание?» Однако утешительным его выступление не было.

Ближайшие дни будут самыми жаркими за всё лето. Рекордная температура ожидается 10 июля. В разных уголках области температура всегда отличается: где-то выше, где-то намного ниже, но в среднем по области столбик термометра поднимется до +33 градусов.

Многие сейчас с нетерпением ожидают атмосферный фронт, который идёт на нас из Норвегии и Финляндии. Но Александр Михайлович уверяет, что этот фронт при подходе к границам Ленинградской области успеет значительно ослабеть. Поэтому кратковременные дожди и грозы не сумеют существенно ослабить жару. Незначительное похолодание в области ожидается примерно с 16 июля. С этого дня и до конца июля температура в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет в среднем +25 градусов.

Поэтому в качестве утешения Михаилу Колесову пришлось озвучить предварительный прогноз на август. Август ожидается прохладнее, чем июнь и июль. Если в июне 2021 года температура была на 5,8 градусов выше нормы, то в августе она предполагается на 1,5–2 градуса выше нормы. Сейчас можно спрогнозировать, что в среднем в августе температура днём будет +19–24 градуса, ночью – +13–18 градусов.

И в заключение следует добавить, что в последний раз такие высокие температуры наблюдались в нашем регионе летом 2010 и летом 2006 года. И в этом году были дни, которые уже побили рекорды 2010 и 2006 годов.

Людмила Однобокова