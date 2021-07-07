Успех ребенка – это труд педагога

Ещё два-три десятилетия назад трудно было представить, в каких условиях предстоит учиться новому поколению всеволожских школьников. Действительность оказалась интересней самых смелых прогнозов. Поражают не только невиданные темпы строительства школ в районе, но и возможности новых образовательных учреждений, каждое из которых отличается «лица необщим выраженьем».

Образование по-новому

Национальный проект «Образование» придал невиданное ускорение развитию всей системы, и хотя российская школа прошла только половину намеченного на 2019 – 2024 годы пути, уже можно судить о результатах. Глобальный по замыслу общероссийский проект во Всеволожском районе реализуется в трех ипостасях: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда».

«Современная школа» предусматривает создание центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2019 – 2020 годах «Точки роста» открылись в Лесновском центре образования, в Разметелевской и Романовской школах, а к началу нового учебного года появятся еще две – на базе Бугровской школы и Агалатовского ЦО.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на внедрение в школах цифровой образовательной среды и на обеспечение цифровой трансформации системы образования. В проекте участвуют 11 школ Всеволожского района.

Еще один замечательный региональный проект – «Успех каждого ребенка» – направлен на реализацию в школах дополнительных общеразвивающих программ. Об этом сегодня мы расскажем подробней.

В биологи – со школьной скамьи

В 2020 году в районе были открыты кабинеты естественнонаучной направленности на базе Муринских центров образования № 2 и № 4 и Дворца творчества (ДДЮТ). За счет финансовых средств федерального, регионального и муниципального бюджетов – а это, заметим, 3 миллиона 682 тысячи рублей – образовательные учреждения приобрели современное высокотехнологичное оборудование (тренажеры, интерактивные экспонаты, коллекции и многое другое). Ремонт учебных кабинетов произведен за счет муниципального бюджета.

Во Дворце детского (юношеского) творчества 1 сентября была запущена в учебный процесс программа «Экологический мониторинг окружающей среды». Школьники под руководством педагогов работают с тест-комплектами для экспресс-анализа окружающей среды, изучают коллекции растений, осваивают теллурий (комплект для демонстрации смены дня и ночи, времен года, ориентирования по Солнцу, образования солнечных затмений).

Муринский ЦО № 4 для реализации программы «Человек и его здоровье» приобрел манекены, тренажеры, интерактивные экспонаты, а экологический мониторинг школьники будут проводить с помощью портативных измерителей и лабораторий.

Агро или аква?

В Муринском центре образования № 2, которым руководит А.Г. Деревянко, два кабинета на первом этаже пользуются особой любовью детей. На одном табличка «Агробиология», на другом – «Аквабиология». Конечно, младшие школьники не понимают, что означают эти слова, — их привлекает необычная остановка в классах, где в террариумах живут змеи и дракончики, а в аквариумах плавают яркие неоновые рыбки. Но именно здесь, в этих классах, многие школьники наверняка почувствуют своё призвание к биологии.

Оба учебных класса начали работать в этой школе в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» в 2020 – 2021 учебном году. Ребят обучают сразу по двум программам естественно-научной направленности – «Агроэкология» и «Гидробиологические исследования». Для этого есть всё необходимое: ноутбуки, планшеты, стационарные компьютеры, интерактивные панели, цифровые фотоаппараты, наборы для выращивания биологических культур, робототехнический комплекс «Умная теплица», приборы контроля параметров почвы, измерители плодородия, микроскопы и др.

В прекрасном оформлении кабинетов приняли участие учителя эстетического цикла. На стенах изображены обитатели леса и морские животные, юные исследователи проводят опыты, сидя за яркими столами, оснащенными микроскопами и лабораторным оборудованием.

Школьники не только приобщаются к исследовательским азам – ведь это только первая ступенька в постижении большой интересной науки о природе, но и учатся бережному отношению к растительному и животному миру.

Ученики наблюдают за жизнью земноводных – змей-полозов, гекконов, жаб, черепах, кормят их, ведут записи об особенностях поведения; ухаживают за рыбками – тернециями, гуппи, неонами, сомиками, помогают чистить аквариумы. Десять террариумов и столько же аквариумов – это большое и хлопотное хозяйство, требующее постоянного внимания.

К агроэкологии школьников приобщает педагог Андрей Андреевич Севальников, выпускник биологического факультета МГУ. Дополнительное образование – дело для него привычное, у педагога большой опыт работы со школьниками в музеях и детских лагерях.

Азы аквабиологии преподает детям Юлия Михайловна Бабич. Устоявшуюся жизнь в Волгограде учитель с 24-летним стажем без долгих раздумий поменяла на перспективы в Мурино, когда узнала, какие возможности открываются перед биологом в новой школе.

Для обоих учителей на днях завершился первый год работы в Муринском ЦО № 2 – впереди заслуженный отпуск. Но мы успели познакомиться с их учениками, которые увлеченно рассказывали о своих первых научных опытах, а также побывали на пришкольном участке в теплице «Капелька», где дети высадили кабачки, огурцы и помидоры, выращенные в кабинете агробиологии из рассады.

В завершившемся учебном году школьники принимали активное участие в мероприятиях, конкурсах разного уровня, посвященных экологическим проблемам. Несмотря на определенные трудности в обучении, ученики 1 – 4 и 5 – 6 классов неплохо осваивают программы дополнительного образования. Более того, в новом учебном году планируется включить в обучение элементы зоологии.

Нина Устичева

Фото Антона Ляпина