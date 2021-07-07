Ленинградская панорама. Ударники не только в школе

Временные молодые кадры для предприятий – это не только хорошее подспорье в горячий сезон, но и шанс заполучить будущих сотрудников.

Нынешним летом в деревне Верхние Мандроги Подпорожского района вновь наняли подростков. Сейчас здесь работают 14 человек, большая часть – официантами. Также несовершеннолетним предлагают должности экскурсоводов, продавцов-консультантов, помощников на кухне.

Обычно в начале апреля представители ООО «Мандроги» на районной ярмарке вакансий отбирают подходящих кандидатов, потом приглашают их к себе для тестирования и обучения.

«К вопросу подходим серьезно. У нас крупный туристический комплекс, приезжают гости, в том числе из-за рубежа, и сотрудники должны быть на высоте», – объясняет управляющий Владимир Паламарчук. Взаимовыгодное сотрудничество с Центром занятости населения Ленобласти длится третий год.

В Верхних Мандрогах делают ставку на местные кадры. Считают важным поддержать родной район, дать возможность подпорожской молодежи подработать. А еще – показать ребятам перспективы развития, удержать их на малой родине. Пусть возвращаются после вузов домой. Есть уже такие примеры.

Усадебный парк Павла Вермарна в поселке Беседа Волосовского района в этом году заметно похорошел – расчищены дорожки, убран сухостой. С апреля благоустройством парка, а также территории возле родника, дома-музея Бориса Вильде, храмовых захоронений в усадьбе занимаются четыре юных сотрудника НКО «Региональное объединение по развитию территорий Северо-Запада».

По словам председателя ассоциации Татьяны Поддубной, раньше для уборки парка созывали субботники, и зачастую организаторы нервничали – придет ли народ. А территория большая, требует постоянного приложения рук. Субсидия комитета по труду и занятости Ленобласти проблему сняла – на работу пригласили местных школьников и студентов. Трудятся ребята с энтузиазмом, с учетом сокращенного рабочего дня в месяц зарплата составляет около 7 тысяч рублей.

ООО «Тритмэнт» из Шлиссельбурга, специализирующееся на выпуске судовой арматуры, в этом году впервые при посредничестве Центра занятости населения заключило срочные трудовые договоры со старшеклассниками. Решили взять на работу 15 подростков. Обеспечили им на месяц фронт работ по уборке и благоустройству территории. А ребята ударно справились с заданием за неделю! Кого-то перебросили на делопроизводство и работу с документами, кто-то помогает на складе. «Мы очень довольны школьниками», – резюмирует инспектор отдела кадров Ольга Меркурьева.

Инга Решетова