О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

К ветучасткам Мурино и Куйвози проложили новый асфальт

0 Комментариев

Благоустраиваются территории учреждений Государственной ветеринарной службы Ленинградской области. В частности, во Всеволожском районе заасфальтированы площади, примыкающие к ветеринарным участкам в Мурино и Куйвози.

При поддержке областного правительства во Всеволожске были проведены работы по асфальтированию тротуаров на подступах к Станции по борьбе с болезнями животных.

Новое покрытие не только создает удобства для посещения ветеринарных участков и учреждения гражданами, но и служит улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

Кроме того, автопарк госветслужбы пополнился новыми машинами. Девять автомобилей высокой проходимости направлены на службу в разные районы региона, в том числе Всеволожский. Современный транспорт поможет специалистам в выездной работе, в том числе – оказывать ветеринарную помощь жителям отдаленных населенных пунктов.

Фото Управления ветеринарии ЛО

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Непростые времена автопрома
  2. О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
  3. Сорок лет на службе Отечеству
  4. Академик Людмила Филаретова: «Надеюсь и верю…»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code